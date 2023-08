Čínska spoločnosť Country Garden má problémy s platbami za dlhopisy

Peking 16. augusta (TASR) - Problémy v čínskom realitnom sektore sa zhoršujú. Ďalší realitný gigant Country Garden v stredu uviedol, že v súvislosti s jeho platbami za dlhopisy panuje "veľká neistota". To vyvoláva obavy o zdravie silne zadlženého realitného sektora v krajine a vplyv jeho problémov na širšiu ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Country Garden, ktorú časopis Forbes zaradil medzi 500 najväčších svetových spoločností, varovala pred stratami rádovo v miliardách dolárov a možnosťou bankrotu.



Rovnako ako v prípade jej problémového konkurenta Evergrande by kolaps Country Garden mal katastrofálne následky pre čínsky finančný systém a ekonomiku.



"V súčasnosti panujú veľké neistoty pri splácaní podnikových dlhopisov," uviedla spoločnosť v stredu v podaní na burzu v Šanghaji.



Firma v súkromnom vlastníctve bola dlho považovaná za finančne stabilnú, ale minulý týždeň neuhradila dve dlhopisové platby. Hrozí, že ani po uplynutí 30-dňovej lehoty, ktorá vyprší v septembri, nesplní svoje záväzky.



Country Garden odhadla na konci roka 2022 svoj dlh na približne 1,15 bilióna jüanov (144,46 miliardy eur) a cez víkend oznámila, že od pondelka pozastaví obchodovanie s dlhopismi. Agentúra Bloomberg vzhľadom na ďalšie záväzky Country Garden odhaduje, že jej celkový dlh dosahuje až 1,4 bilióna CNY.



Agentúra Moody's minulý týždeň znížila rating dlhopisov spoločnosti na Caa2 a uviedla, že dlhy splatné v roku 2024 majú hodnotu 31 miliárd CNY. To signalizuje "veľmi vysoké úverové riziko".



Reforma bývania v Číne koncom 90. rokov minulého storočia naštartovala rozmach v sektore nehnuteľností. Tie podnietili sociálne normy, ktoré považujú vlastníctvo nehnuteľnosti za predpoklad manželstva.



Najväčší hráči v tomto odvetví nahromadili pritom masívny dlh, ktorý Peking v uplynulých rokoch označil za neprijateľné riziko pre čínsky finančný systém a celkové ekonomické zdravie. Aby sa znížila zadlženosť sektora, úrady od roku 2020 postupne sprísnili podmienky pre prístup developerov k úverom, čím vyschli zdroje financovania už zadlženým firmám.



Nasledovala vlna nesplácania záväzkov na čele s Evergrande, ktorá podkopala dôveru potenciálnych kupcov a odrazila sa v celom odvetví. A to všetko sa deje v čase, keď čínska ekonomika stráca tempo.



Country Garden je obzvlášť citlivá na slabý dopyt, pretože sa zameriava na nižšiu časť trhu s nehnuteľnosťami a spúšťa ambiciózne projekty v menej významných mestách, kde lokálni klienti majú menšiu kúpnu silu.



(1 EUR = 7,9605 CNY)