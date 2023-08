Čínska spoločnosť Evergrande požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi

York 18. augusta (TASR) - Vysoko zadlžená čínska realitná skupina Evergrande požiadala v USA o ochranu pred veriteľmi. Žiadosť podala vo štvrtok (17. 8.) na súde v New Yorku. Skupina, ktorá sa považuje za najzadlženejšiu realitnú spoločnosť na svete, nahromadila dlhy vo výške viac ako 300 miliárd dolárov (275,23 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Čínsky realitný sektor prechádza vážnou krízou a jej symbolom sa stala práve spoločnosť Evergrande. Problémy v sektore nehnuteľností zároveň vážne ovplyvňujú aj ďalšie odvetvia v druhej najväčšej svetovej ekonomike.



Problémom najnovšie čelí aj ďalší významný čínsky developer. Akcie spoločnosti Country Garden prudko klesli po tom, ako sa dostala do omeškania s dvoma platbami za dolárové dlhopisy. Celkovo išlo o výplatu úrokov v relatívne malej výške 22,5 milióna USD, aj to však vyvolalo obavy, keďže podobným spôsobom sa začali aj problémy spoločnosti Evergrande, ktorá už v januári 2022 oznámila plán reštrukturalizácie.



(1 EUR = 1,09 USD)