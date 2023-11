Čínska taxislužba Didi zaznamenala prvý kvartálny zisk od roku 2021

Peking 13. novembra (TASR) - Spoločnosť Didi Global, najväčšia alternatívna taxislužba v Číne, oznámila za 3. štvrťrok návrat k zisku. Je to prvý kvartálny zisk od roku 2021, k čomu prispelo ukončenie vyšetrovania zo strany regulačných úradov a stabilné zvyšovanie dopytu po službách v oblasti mobility. Informovala o tom agentúra Reuters.



Za obdobie od júla do konca septembra dosiahla Didi Global čistý zisk 107 miliónov jüanov (13,74 milióna eur), zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka vykázala stratu 2 miliardy jüanov, uviedla v pondelok firma. Tržby za sledované obdobie sa medziročne zvýšili o 25 % na 51,4 miliardy jüanov.



Počas minulého roka Didi kvartálne výsledky nezverejňovala. Oznámila však údaje za celý rok, ktoré poukázali na stratu 23,78 miliardy jüanov. Po oznámení zisku za 3. kvartál tohto roka firma dodala, že do dvoch rokov plánuje spätné odkúpenie akcií v hodnote miliardy USD (936,07 milióna eur) a zvýši aj výdavky na marketing.



V roku 2021 sa čínska alternatívna taxislužba dostala do sporu s čínskym Úradom pre kybernetickú bezpečnosť (CAC). Firma sa totiž rozhodla pre vstup na burzu v New Yorku bez toho, aby jej na to dal súhlas. CAC pôvodne požadoval, aby firma kótovala svoje akcie najskôr na burze v Hongkongu a s burzou v New Yorku počkala, Didi však pokračovala v procese kótovania v New Yorku. Nasledovalo vyšetrovanie zo strany CAC, ktorý zároveň nariadil stiahnutie jej aplikácií z obchodov s aplikáciami. Didi potom koncom roka 2021 oznámila, že sa z newyorskej burzy stiahne, k čomu došlo v roku 2022.



V júli minulého roka dostala Didi od CAC pokutu v prepočte 1,2 miliardy USD za porušovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti dát. Firma pokutu prijala, vyšetrovanie sa ukončilo a od januára tohto roka regulátor umožnil návrat jej aplikácií do obchodov s aplikáciami.



(1 EUR = 1,0683 USD, 1 EUR = 7,7874 CNY)