Čínska vláda by mala na budúci rok stanoviť rastový cieľ na 5 %

Peking 19. novembra (TASR) - Čína by si na budúci rok mala stanoviť ako rastový cieľ minimálne 5 %, myslí si člen menového výboru čínskej centrálnej banky PBOC. Peking podľa neho musí urýchlene dostať ekonomiku z jej aktuálneho spomalenia.



Ak by sa Čína v 1. polroku 2023 už úplne zbavila negatívneho vplyvu pandémie a implementovala rôzne politiky na stabilizáciu ekonomiky, jej skutočný rast by mohol byť vyšší než 5 %, uviedol Liou Š'-ťin v piatok (18. 11.) vo svojom prejave na podujatí Caixin Summit v Pekingu.



"Teraz je urgentnou prioritou dostať rast ekonomiky späť na normálnu koľaj a do rozumného pásma," uviedol Liou. Aktuálne tempo rastu je podľa neho príliš slabé a nestačí na dosiahnutie dlhodobých cieľov. Dlhšie obdobie slabého rastu bude mať negatívny vplyv na produktivitu a jüan a mestá, ktoré sú v dlhodobom lockdowne, musia sa vyrovnávať s dlhodobými ekonomickými škodami, uviedol Liou.



Situácia sa podľa neho zlepšuje po zmiernení protipandemickej politiky a prijatí opatrení na kompenzáciu ich negatívneho vplyvu a zmiernenie realitnej krízy. Cieľ rastu ekonomiky pre fiškálny rok 2022/23 by sa mal stanoviť na 5 %, uviedol Liou a dodal, že v tomto roku je takáto expanzia prakticky nereálna.



Vláda už zrušila tohtoročný oficiálny rastový cieľ stanovený na 5,5 %. Dôvodom bolo prudké spomalenie rastu spôsobené z veľkej časti politikou nulového covidu. Ekonómovia agentúry Bloomberg počítajú v tomto roku s expanziou o 3,3 %.



Ak chce Čína dosiahnuť svoj cieľ stať sa do roku 2035 stredne rozvinutou krajinou a zdvojnásobiť HDP na obyvateľa, musí jej ekonomika dovtedy rásť priemerným tempom 4,7 %, uviedol Liou a dodal, že to bude ťažké.



Na dosiahnutie spomínaného cieľa je tiež potrebný nárast celkovej produktivity, čo by spôsobilo posilnenie jüanu voči doláru, dodal Liou.



Na konferencii viacero ekonómov vyzvalo vládu, aby prijala opatrenia na podporu slabého rastu.