Čínska vláda schválila daňové úľavy pre malé firmy

Peking 2. augusta (TASR) - Čínska vláda schválila program daňových úľav pre malé firmy. Podniky s obratom nižším ako 100.000 jüanov (12.719 eur) mesačne budú štyri roky oslobodené od povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty (DPA), oznámilo v stredu čínske ministerstvo financií. Podnikateľom, ktorí v súčasnosti odvádzajú trojpercentnú daň zo zdaniteľných tržieb, sadzba v budúcnosti klesne na 1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prístup k financovaniu majú menším podnikom uľahčiť aj daňové stimuly. Príjmy z úrokov z mikropôžičiek od bánk budú do konca roka 2027 oslobodené od DPH v prípade podnikov s objemom úverov do 10 miliónov CNY, oznámilo ďalej ministerstvo.



Podpora sa tiež zameria na začínajúce podniky v technologickom sektore. Daňové úľavy majú do konca roka 2027 využívať aj spoločnosti, ktoré zamestnávajú najviac 300 zamestnancov a ktorých hrubé aktíva a ročný obrat nepresahujú 50 miliónov CNY.



Súkromný sektor tvorí približne 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) Číny a 80 % pracovných miest v mestách.



(1 EUR = 7,862 CNY)