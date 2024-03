Čínska vláda stupňuje tlak na problémových developerov

Peking 10. marca (TASR) - Čínska vláda v reakcii na krízu v realitnom sektore stupňuje tlak na developerov, ktorí sa ocitli v ťažkostiach. Spoločnosti, ktoré už nie sú solventné a nedokážu podnikať, by mali ísť do bankrotu a zreorganizovať sa, vyhlásil v sobotu (9. 3.) minister bývania a rozvoja vidieka Ni Chung. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Správanie, ktoré poškodzuje záujmy verejnosti, sa bude vyšetrovať v súlade so zákonom, aby zaplatili cenu, ktorú si zaslúžia," povedal minister.



Kríza na trhu s nehnuteľnosťami v Číne naďalej zaťažuje hospodárstvo. Niektorí veritelia podnikli právne kroky proti developerom, ako je napríklad China Evergrande. Najzadlženejší developer na svete s dlhmi v prepočte vo výške viac ako 300 miliárd amerických dolárov (274,42 miliardy eur) smeruje do likvidácie. Vlani na jeseň začali úrady vyšetrovať riaditeľa tejto skupiny, hoci žiadne konkrétne obvinenie zatiaľ nebolo vznesené. Ďalší developerský gigant, Country Garden, je tiež predmetom žiadosti o nútenú likvidáciu, ktorou sa zaoberá súd v Hongkongu.



Sektor nehnuteľností sa na výkone druhej najväčšej svetovej ekonomiky podieľa približne jednou pätinou. Keďže ceny a dopyt na trhu klesli, mnohí developeri nemajú peniaze na vyplatenia svojich veriteľov alebo na dokončenie sľúbených projektov. Minister Ni Chung zdôraznil, že vláda v Pekingu už na situáciu reagovala, napríklad znížením úrokových sadzieb alebo ponukou pre ľudí, ktorí chcú vymeniť svoje staré bývanie za lepšie.



Situácia v oblasti ponuky a dopytu na trhu s nehnuteľnosťami sa v jednotlivých mestách líši. Vláda chce preto koordinovať financovanie projektov v oblasti bývania s miestnymi samosprávami, uzavrel Ni Chung.



(1 EUR = 1,0932 USD)