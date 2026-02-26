< sekcia Ekonomika
Čínske a nemecké podniky počas Merzovej návštevy podpísali dohody
Ministerstvo tiež zdôraznilo, že Peking má v úmysle spolupracovať s Berlínom na implementácii konsenzu, ktorý dosiahli lídri oboch krajín, a posilniť dialóg o obchodnej a hospodárskej politike.
Autor TASR
Peking 26. februára (TASR) - Čínske a nemecké podniky podpísali počas oficiálnej návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza v Číne viac ako desať obchodných dohôd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na čínske ministerstvo obchodu. Dohody sa týkajú odvetví ako automobilový priemysel, strojárstvo, energetika, logistika a financie, uviedol vo štvrtok hovorca ministerstva.
Zúčastnené strany podľa neho viedli aj vecné diskusie o spolupráci v oblasti inovácií, zelenej energie a digitalizácie. Zástupcovia nemeckých spoločností v stredu (25. 2.) na stretnutí s čínskym vicepremiérom Che Li-Fengom vyjadrili pripravenosť ďalej rozširovať svoje investície v krajine s cieľom spoločne využiť príležitosti, ktoré ponúka modernizácia krajiny. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že Peking má v úmysle spolupracovať s Berlínom na implementácii konsenzu, ktorý dosiahli lídri oboch krajín, a posilniť dialóg o obchodnej a hospodárskej politike.
Zúčastnené strany podľa neho viedli aj vecné diskusie o spolupráci v oblasti inovácií, zelenej energie a digitalizácie. Zástupcovia nemeckých spoločností v stredu (25. 2.) na stretnutí s čínskym vicepremiérom Che Li-Fengom vyjadrili pripravenosť ďalej rozširovať svoje investície v krajine s cieľom spoločne využiť príležitosti, ktoré ponúka modernizácia krajiny. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že Peking má v úmysle spolupracovať s Berlínom na implementácii konsenzu, ktorý dosiahli lídri oboch krajín, a posilniť dialóg o obchodnej a hospodárskej politike.