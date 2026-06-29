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Čínske aerolínie China Eastern plánujú kúpiť airbusy za 10 miliárd
China Eastern v týchto dňoch uviedla, že plánuje kúpiť od Airbusu 25 lietadiel A330neo v katalógovej cene zhruba 9,35 miliardy USD (8,20 miliardy eur).
Autor TASR
Peking/Toulouse 29. júna (TASR) - Čínska letecká spoločnosť China Eastern Airlines plánuje kúpiť od európskeho výrobcu Airbus viac než dve desiatky širokotrupých lietadiel v katalógovej cene takmer 10 miliárd USD. Čínske aerolínie chcú v nasledujúcich rokoch rozšíriť svoju flotilu týchto lietadiel, ktoré plánujú nasadiť na diaľkové lety. Informovala o tom agentúra Reuters.
China Eastern v týchto dňoch uviedla, že plánuje kúpiť od Airbusu 25 lietadiel A330neo v katalógovej cene zhruba 9,35 miliardy USD (8,20 miliardy eur). Reálna cena lietadiel však bude nižšia, pričom aerolínie dodali, že sa dohodli na výhodnejšej zľave než pri predchádzajúcich kontraktoch s európskym výrobcom. Výrobcovia lietadiel bežne poskytujú v prípade veľkých objednávok výrazné zľavy. S dodávkami sa počíta v rokoch 2029 až 2033, dodala čínska spoločnosť.
K dohode dochádza tri mesiace po tom, ako China Eastern podpísala kontrakt s Airbusom na dodávku 101 lietadiel A320neo v katalógovej cene 15,8 miliardy USD s cieľom zvýšiť počet medzinárodných letov. China Eastern okrem toho očakáva, že počas obdobia dodávky nových lietadiel vyradí z flotily minimálne 10 starších strojov A330. To znamená, že niektoré nové lietadlá budú slúžiť ako náhrada tých, ktoré spoločnosť využíva v súčasnosti.
(1 EUR = 1,1401 USD)
China Eastern v týchto dňoch uviedla, že plánuje kúpiť od Airbusu 25 lietadiel A330neo v katalógovej cene zhruba 9,35 miliardy USD (8,20 miliardy eur). Reálna cena lietadiel však bude nižšia, pričom aerolínie dodali, že sa dohodli na výhodnejšej zľave než pri predchádzajúcich kontraktoch s európskym výrobcom. Výrobcovia lietadiel bežne poskytujú v prípade veľkých objednávok výrazné zľavy. S dodávkami sa počíta v rokoch 2029 až 2033, dodala čínska spoločnosť.
K dohode dochádza tri mesiace po tom, ako China Eastern podpísala kontrakt s Airbusom na dodávku 101 lietadiel A320neo v katalógovej cene 15,8 miliardy USD s cieľom zvýšiť počet medzinárodných letov. China Eastern okrem toho očakáva, že počas obdobia dodávky nových lietadiel vyradí z flotily minimálne 10 starších strojov A330. To znamená, že niektoré nové lietadlá budú slúžiť ako náhrada tých, ktoré spoločnosť využíva v súčasnosti.
(1 EUR = 1,1401 USD)