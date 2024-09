Čínske akcie sa posilnili najprudšie za viac ako štyri roky

Peking 24. septembra (TASR) - Akcie v Číne zaznamenali najlepší deň za uplynulé štyri roky, keď vyskočili o viac ako 4 %. Dôvodom boli najagresívnejšie monetárne stimuly od pandémie, ktoré ohlásila čínska centrálna banka (PBOC). TASR o tom informuje na základe správ CNCB a Reuters.



Čínsky index CSI 300 si v utorok pripísal 4,33 % a uzavrel na 3351,9 bodu. To bol jeho najlepší deň od júla 2020. Hongkonský Hang Seng stúpol o 4,13 %.



Guvernér centrálnej banky Pchan Kung-šeng na zriedkavom brífingu uviedol, že PBOC zníži povinné minimálne rezervy pre banky o 50 bázických bodov, aj keď neuviedol konkrétny časový harmonogram. PBOC takisto oznámila, že zníži 7-dňovú reverznú repo sadzbu z 1,7 % na 1,5 %.



Pchan tiež uviedol, že centrálna banka by mohla znížiť základnú úrokovú sadzbu na úvery o 0,2 až 0,25 percentuálneho bodu. Nešpecifikoval však, či sa to má týkať jednoročnej alebo päťročnej sadzby. Základná sadzba jednoročných úverov LPR je v súčasnosti na úrovni 3,35 % a päťročná LPR na úrovni 3,85 %.



Medzi ďalšie opatrenia patrí aj zníženie prvej splátky pri podpise zmluvy pre druhé bývanie z 25 % na 15 %, či poskytnutie dodatočnej likvidity a uvoľnenie pravidiel poskytovania úverov.



PBOC umožní komerčným bankám, aby použili 100 % z úverového nástroja v objeme 300 miliárd CNY (38,25 miliardy eur) na financovanie úverov, ktoré ponúkajú štátnym firmám na nákup nepredaných bytov pre dostupné bývanie, pričom v súčasnosti je to 60 %.



Okrem využívania účelových dlhopisov na nákup nevyužívaných pozemkov PBOC tiež zváži, či umožní bankám poskytovať úvery kvalitným podnikom na nákup pozemkov od developerov. PBOC bude v prípade potreby poskytovať aj refinancovanie úverov.



Centrálna banka okrem toho prijala opatrenia na podporu kapitálového trhu, medzi ktoré patrí swapový program s objemom 500 miliárd CNY, ktorý má fondom, poisťovniam a maklérom uľahčiť financovanie nákupu akcií či lacné úvery pre komerčné banky v objeme až 300 miliárd CNY, aby mohli financovať nákupy a spätné odkúpenia akcií spoločností kótovaných na burze.



Podľa expertov prijaté opatrenia posilnia dôveru v čínsky trh, oživenie domácej spotreby však bude trvať dlhšie a zrejme bude vyžadovať aj fiškálne stimuly a štrukturálne reformy.



(1 EUR = 7,8438 CNY)