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Čínske autá dobývajú poľský automobilový trh
K najúspešnejším značkám patria MG, Omoda, Jaecoo, BYD, Chery a BAIC, uviedol denník Rzeczpospolita.
Autor TASR
Varšava 6. júna (TASR) - Čínske autá zobrali tento rok poľský trh s autami útokom. Zatiaľ čo napríklad v roku 2024 sa čínske značky podieľali na celkovom predaji áut v Poľsku menej než 2 %, za päť mesiacov tohto roka už z neho obsadili viac než desatinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá sa odvolala na informácie v denníku Rzeczpospolita.
Podľa denníka, ktorý zverejnil výsledky prieskumu Samar Institute, dosiahol podiel čínskych značiek na celkovom objeme predaja osobných áut v Poľsku od januára do konca mája viac než 12 %. Na porovnanie, za celý rok 2024 tvorili z celkového objemu predaja iba 1,9 %. Ekonómovia očakávajú, že predaj čínskych áut bude v tomto trende pokračovať aj naďalej a do konca roka 2027 dosiahne ich podiel na celkovom predaji áut v Poľsku 20 %.
K najúspešnejším značkám patria MG, Omoda, Jaecoo, BYD, Chery a BAIC, uviedol denník Rzeczpospolita. Napríklad áut značky Omoda sa v roku 2024 predalo tesne nad tisíc kusov. Za prvých päť mesiacov tohto roka to bolo už päťnásobne viac než za rok 2024, pričom Omoda predstihla aj také zavedené značky ako Peugeot, Opel a Fiat.
Čínske autá lákajú najmä nízkou cenou. Analýza zo strany serveru Superauto, na ktorý sa odvolal denník Rzeczpospolita, ukázala, že čínske modely sú v priemere o 25.000 zlotých (5904,86 eura) lacnejšie než ich európske, japonské a kórejské ekvivalenty. Podľa predsedu Poľskej asociácie automobilového priemyslu Jakuba Farysa veľkú časť z kupcov čínskych vozidiel tvoria tí, ktorí sa rozhodli radšej minúť o trochu viac peňazí a kúpiť si nové čínske auto, než investovať do jazdeného vozidla.
(1 EUR = 4,2338 PLN)
Podľa denníka, ktorý zverejnil výsledky prieskumu Samar Institute, dosiahol podiel čínskych značiek na celkovom objeme predaja osobných áut v Poľsku od januára do konca mája viac než 12 %. Na porovnanie, za celý rok 2024 tvorili z celkového objemu predaja iba 1,9 %. Ekonómovia očakávajú, že predaj čínskych áut bude v tomto trende pokračovať aj naďalej a do konca roka 2027 dosiahne ich podiel na celkovom predaji áut v Poľsku 20 %.
K najúspešnejším značkám patria MG, Omoda, Jaecoo, BYD, Chery a BAIC, uviedol denník Rzeczpospolita. Napríklad áut značky Omoda sa v roku 2024 predalo tesne nad tisíc kusov. Za prvých päť mesiacov tohto roka to bolo už päťnásobne viac než za rok 2024, pričom Omoda predstihla aj také zavedené značky ako Peugeot, Opel a Fiat.
Čínske autá lákajú najmä nízkou cenou. Analýza zo strany serveru Superauto, na ktorý sa odvolal denník Rzeczpospolita, ukázala, že čínske modely sú v priemere o 25.000 zlotých (5904,86 eura) lacnejšie než ich európske, japonské a kórejské ekvivalenty. Podľa predsedu Poľskej asociácie automobilového priemyslu Jakuba Farysa veľkú časť z kupcov čínskych vozidiel tvoria tí, ktorí sa rozhodli radšej minúť o trochu viac peňazí a kúpiť si nové čínske auto, než investovať do jazdeného vozidla.
(1 EUR = 4,2338 PLN)