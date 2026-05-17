Čínske automobilky výrazne zvyšujú podiel na trhu Južnej Afriky
Číňania zvýšili podiel na trhu najmä vďaka cenovo výhodným a technologicky vyspelým športovo-úžitkovým vozidlám (SUV) s dlhodobou zárukou.
Autor TASR
Johannesburg 17. mája (TASR) - Čínske automobilky výrazne zvýšili v minulom roku svoj podiel na automobilovom trhu Južnej Afriky. Zatiaľ čo v roku 2024 dosiahol ich podiel približne 11 %, vlani to bolo už takmer 17 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podľa údajov juhoafrickej Rady pre automobilový priemysel (Naamsa) dosiahol podiel čínskych spoločností na automobilovom trhu Južnej Afriky v minulom roku 16,8 %. V predchádzajúcom roku predstavoval 11,2 %.
Číňania zvýšili podiel na trhu najmä vďaka cenovo výhodným a technologicky vyspelým športovo-úžitkovým vozidlám (SUV) s dlhodobou zárukou. Okrem toho sa postupne mení automobilový trh v Južnej Afrike, kde sa zvyšuje dopyt po lacnejších vozidlách, dodala Naamsa. V dôsledku toho zaznamenal juhoafrický trh podľa Naamsa „meteorický vzostup“ dovážaných čínskych značiek.
Minulý rok pôsobilo na juhoafrickom automobilovom trhu celkovo 15 čínskych značiek vrátane firiem ako BYD, Chery a GWM. V roku 2024 to bolo iba osem značiek. Navyše, očakáva sa, že tento rok vstúpia na trh ďalšie čínske firmy.
Napriek nástupu nových spoločností si prvé pozície v objeme predaja naďalej udržali firmy pôsobiace na trhu dlhé roky. Prvé miesto si udržala Toyota s podielom 24,8 %. Nasledovali značky Suzuki a Volkswagen.
