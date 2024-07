Čínske automobilky vyzvali EÚ, aby opravila zistenia o elektromobiloch

Brusel 19. júla (TASR) - Clá Európskej únie (EÚ) na elektrické vozidlá vyrábané v Číne porušujú globálne obchodné pravidlá a je potrebné ich opraviť. Uviedla to tento týždeň na vypočutí v Európskej komisii čínska priemyselná skupina, ktorá zastupuje 12 tamojších výrobcov automobilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čínska obchodná komora pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (CCCME) vo štvrtok (18. 7.) na vypočutí uviedla, že predbežné hodnotenie Bruselu je nezlučiteľné s pravidlami samotnej EÚ aj Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



"Sme veľmi znepokojení. Naliehame na Komisiu, aby napravila tieto nezákonné zistenia a ukončila vyšetrovanie (dotácií na výrobu elektromobilov v Číne)," povedal v piatok na brífingu novinárom viceprezident CCCME Š' Jung-chung.



EÚ zaviedla 5. júla predbežné clá vo výške od 17,4 % do 37,6 % na elektromobily vyrobené v Číne vrátane čínskych značiek BYD, Geely a SAIC, ako aj na modely vyrábané v Číne západnými automobilkami, ako Tesla a BMW.



Š' Jung-chung uviedol, že domáci európski výrobcovia majú stabilný podiel na trhu v EÚ, preto neexistujú žiadne známky bezprostrednej ujmy a straty európskeho výrobného odvetvia neboli spôsobené dovozom. Vyšetrovaniu podľa neho chýba transparentnosť a je zaťažené procesnými anomáliami.



Komisia, ktorá dohliada na obchodnú politiku EÚ, tvrdí, že sa nesnaží zastaviť dovoz čínskych elektromobilov, ale podľa nej sú potrebné opatrenia na zabezpečenie rovnakých podmienok.



"Naše vyšetrovanie je plne v súlade so všetkými príslušnými pravidlami EÚ a WTO," uviedol hovorca Komisie.



Podľa Š' Jung-chunga čínske automobilky chcú, aby Brusel a Peking rokovali o vyváženom riešení. Priemerné clo v EÚ je vo výške 20,8 %, takže stredná úroveň sa pohybuje niekde medzi nulou a 20 %, dodal.