Čínske banky lákajú nových klientov na masky

Šanghaj 21. marca (TASR) - Čína postupne obnovuje aktivity zastavené počas krízy, ktorú spôsobil nový koronavírus. Situácia v krajine sa krok za krokom zlepšuje, obmedzenia sa uvoľňujú a firmy aj banky, ktoré museli byť zatvorené, začínajú znova fungovať.



Vláda v Pekingu koncom januára zastavila dopravné spojenia a zablokovala mestá, aby spomalila šírenie nového koronavírusu, ktorý je v krajine zodpovedný za viac ako 3000 úmrtí.



S poklesom počtu nových prípadov banky v celej Číne hľadajú spôsoby, ako znovu nabrať tempo. A keďže sa očakáva, že firmy budú mať problémy so splácaním úverov, banky sa snažia prilákať nových "obyčajných" klientov. Za otvorenie účtu, vklady či investície im ponúkajú aktuálne najvyhľadávanejší artikel - masky. Tie sa totiž považujú za kľúčové pri prevencii nákazy. Okrem toho banky v Číne priniesli zákazníkom širokú škálu aplikácií, aby mohli všetky úkony vybaviť online.



A hoci vláda vyhlásila, že krajina má už vrchol epidémie za sebou, v niektorých oblastiach sú masky a dezinfekčné prostriedky stále nedostatkový tovar, pretože mestá naďalej bránia pohybu ľudí na verejnom priestranstve bez masiek.



China Everbright Bank preto ponúkla zákazníkom, ktorí spoja svoje debetné alebo kreditné karty s jej platobným účtami na WeChat, až päť masiek. A zdá sa, že sa jej podaril zásah do čierneho, všetci sú totiž jej ponukou masiek nadšení.



Na bezplatné masky lákajú klientov aj ďalšie banky, napríklad za nové termínované vklady v hodnote nad 1000 eur alebo kúpu investičných produktov. A podaktoré okrem masiek dávajú klientom za vklady aj dezinfekciu a vlhčené utierky.



Ešte kreatívnejší prístup si zvolila čínska štátna poštová sporiteľňa. Denne v rámci svojej lotérie žrebuje medzi klientmi, ktorí si kúpili žreb online, výhercov 100 masiek.



Čínske banky boli už pred vypuknutím krízy pod tlakom pre reformu úrokov, ktorá skresala ich marže, keďže obchodný spor s USA tvrdo zasiahol výrobné podniky a tie mali potom problémy so splácaním úverov.



Začiatkom tohto týždňa oficiálne údaje ukázali, že čínske ekonomické ukazovatele sa prepadli na historické minimá. Konkrétne čínska priemyselná výroba, maloobchodný predaj a investície v prvých dvoch mesiacoch roka strmo klesli. To bol prvý z dôkazov o negatívnom vplyve koronavírusu. A konečný výsledok môže byť oveľa horší, čo opäť tvrdo zasiahne banky, ktoré majú už aj tak dosť problémov.



Nápad s maskami prevzali aj poisťovne. Okrem rozdávania masiek novým klientom ich použili aj v marketingovej kampani. Ich slogan znie: „Masky vám poskytujú jednorazovú ochranu, ale poistná ochrana je na celý život.“