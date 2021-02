Čínske banky poskytli v januári úvery za rekordných 3,58 bil. jüanov

Peking 9. februára (TASR) - Čínske banky poskytli v januári rekordný objem úverov, ktorý prekonal aj očakávania trhov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje čínskej centrálnej banky.



Podľa Ľudovej banky Číny poskytli čínske komerčné banky minulý mesiac nové úvery v objeme 3,58 bilióna jüanov (459,6 miliardy eur). To je nový rekord, ktorým ten pôvodný z januára minulého roka prekonali o 240 miliárd jüanov.



Objem úverov prekonal aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom pôžičiek na 3,5 bilióna jüanov. Na porovnanie, v decembri minulého roka dosiahol objem nových úverov zo strany čínskych bánk 1,26 bilióna jüanov.



Čínske banky zvyknú poskytovať najväčší objem úverov práve v januári, takže januárová rekordná hodnota nie je nič dramatické, uviedli ekonómovia z Capital Economics Sheana Yue a Mark Williams. V ďalších mesiacoch by sa ich objem mal podľa nich postupne znižovať.



(1 EUR = 7,7894 CNY)