Čínske banky poskytli v júli menej úverov ako mesiac predtým

Peking 11. augusta (TASR) - Čínske banky v júli poskytli nové pôžičky v objeme 992,7 miliardy jüanov (121,06 miliardy USD). To bolo menej ako v júni a tiež menej, ako očakávali analytici. Informovala o tom v utorok čínska centrálna banka.



Konkrétne, analytici očakávali, že banky v Číne znížia v júli objem nových úverov na 1,20 bilióna CNY z 1,81 bilióna CNY v predchádzajúcom mesiaci. Na ilustráciu, v júli 2019 poskytli pôžičky vo výške 1,06 bilióna CNY.



Široká peňažná zásoba M2 v júli vzrástla o 10,7 % oproti predchádzajúcemu roku, ukázali údaje centrálnej banky. Aj tento výsledok zaostal za odhadom analytikov, ktorí počítali so zvýšením M2 o 11,1 %, čo by bolo rovnaké tempo jej rastu ako v júni.



(1 EUR = 8,2003 CNY)