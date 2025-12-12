< sekcia Ekonomika
Čínske banky poskytli v novembri väčší objem úverov
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 390 miliárd jüanov (47,17 miliardy eur), uviedla agentúra Reuters. Na porovnanie, v októbri poskytli pôžičky za 220 miliárd jüanov.
Autor TASR
Peking 12. decembra (TASR) - Objem nových úverov, ktoré poskytli čínske banky, zaznamenal v novembri oproti predchádzajúcemu mesiacu rast na takmer dvojnásobok. Napriek tomu boli údaje omnoho slabšie, než sa očakávalo. Poukázali na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov čínskej centrálnej banky (PBOC) za 11 mesiacov roka.
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 390 miliárd jüanov (47,17 miliardy eur), uviedla agentúra Reuters. Na porovnanie, v októbri poskytli pôžičky za 220 miliárd jüanov.
Napriek prudkému zvýšeniu výsledky výrazne zaostali za odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom objemu poskytnutých úverov až na 500 miliárd jüanov.
Tohtoročný november je z pohľadu hodnoty poskytnutých pôžičiek omnoho slabší aj v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Vtedy čínske banky poskytli úvery za 580 miliárd jüanov. Dáta naznačujú, že dopyt po úveroch zostáva slabý, čo je dôsledok pretrvávajúcej slabej domácej spotreby.
Čínska centrálna banka nezverejňuje údaje za jednotlivé mesiace. Hodnotu pôžičiek si tak agentúra Reuters vypočítava na základe údajov PBOC o poskytnutých úveroch za obdobie od začiatku roka.
(1 EUR = 8,2678 CNY)
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 390 miliárd jüanov (47,17 miliardy eur), uviedla agentúra Reuters. Na porovnanie, v októbri poskytli pôžičky za 220 miliárd jüanov.
Napriek prudkému zvýšeniu výsledky výrazne zaostali za odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom objemu poskytnutých úverov až na 500 miliárd jüanov.
Tohtoročný november je z pohľadu hodnoty poskytnutých pôžičiek omnoho slabší aj v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka. Vtedy čínske banky poskytli úvery za 580 miliárd jüanov. Dáta naznačujú, že dopyt po úveroch zostáva slabý, čo je dôsledok pretrvávajúcej slabej domácej spotreby.
Čínska centrálna banka nezverejňuje údaje za jednotlivé mesiace. Hodnotu pôžičiek si tak agentúra Reuters vypočítava na základe údajov PBOC o poskytnutých úveroch za obdobie od začiatku roka.
(1 EUR = 8,2678 CNY)