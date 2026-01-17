< sekcia Ekonomika
Čínske banky poskytli vlani najnižší objem nových úverov za 7 rokov
Čínska centrálna banka nezverejňuje údaje za jednotlivé mesiace.
Autor TASR
Peking 17. januára (TASR) - Čínske banky zvýšili v decembri minulého roka objem nových úverov oproti predchádzajúcemu mesiacu na viac než dvojnásobok, čím zároveň prekonali odhady ekonómov. Za celý rok však objem pôžičiek klesol, a to na najnižšiu úroveň za sedem rokov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 910 miliárd jüanov (112,39 miliardy eur), zatiaľ čo v novembri ich objem predstavoval 390 miliárd jüanov. Rozsah nových pôžičiek prekvapil analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters a ktorí počítali s rastom hodnoty nových úverov na približne 800 miliárd jüanov.
Na druhej strane, v medziročnom porovnaní objem úverov zo strany čínskych komerčných bánk klesol. V decembri 2024 ich banky poskytli za 990 miliárd jüanov.
Navyše, za celý rok 2025 sa objem nových úverov oproti predchádzajúcemu roku znížil o viac než desatinu, pričom bol najnižší od roku 2018. Podľa údajov čínskej centrálnej banky poskytli komerčné banky vlani nové úvery v hodnote 16,27 bilióna jüanov, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku dosiahla ich hodnota 18,09 bilióna jüanov.
Čínska centrálna banka nezverejňuje údaje za jednotlivé mesiace. Hodnotu pôžičiek za december si agentúra Reuters vypočítala na základe údajov PBOC o poskytnutých úveroch za celý rok a porovnala ich s údajmi za 11 mesiacov.
(1 EUR = 8,0967 CNY)
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 910 miliárd jüanov (112,39 miliardy eur), zatiaľ čo v novembri ich objem predstavoval 390 miliárd jüanov. Rozsah nových pôžičiek prekvapil analytikov, ktorých oslovila agentúra Reuters a ktorí počítali s rastom hodnoty nových úverov na približne 800 miliárd jüanov.
Na druhej strane, v medziročnom porovnaní objem úverov zo strany čínskych komerčných bánk klesol. V decembri 2024 ich banky poskytli za 990 miliárd jüanov.
Navyše, za celý rok 2025 sa objem nových úverov oproti predchádzajúcemu roku znížil o viac než desatinu, pričom bol najnižší od roku 2018. Podľa údajov čínskej centrálnej banky poskytli komerčné banky vlani nové úvery v hodnote 16,27 bilióna jüanov, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku dosiahla ich hodnota 18,09 bilióna jüanov.
Čínska centrálna banka nezverejňuje údaje za jednotlivé mesiace. Hodnotu pôžičiek za december si agentúra Reuters vypočítala na základe údajov PBOC o poskytnutých úveroch za celý rok a porovnala ich s údajmi za 11 mesiacov.
(1 EUR = 8,0967 CNY)