Čínske banky poskytli za 1. polrok rekordný objem úverov

Peking 11. júla (TASR) - Čínske banky poskytli minulý mesiac úvery za vyše 1,8 bilióna jüanov. Objem úverov v druhej najväčšej svetovej ekonomike sa tak oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o viac než pätinu. Uviedla to v závere týždňa čínska centrálna banka (PBOC). Práve júnový vývoj prispel k rekordnému objemu úverov za celý 1. polrok.



Podľa PBOC čínske komerčné banky poskytli v júni nové pôžičky v hodnote 1,81 bilióna jüanov (229,25 miliardy eur). V porovnaní s májom to predstavuje rast o 22,3 % a medziročne o 9 %.



Vývoj počas júna mierne prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s úvermi v objeme 1,8 bilióna jüanov. Zároveň mal výrazný podiel na objeme úverov za celý 1. polrok, ktorý predstavoval rekordných 12,09 bilióna jüanov. Predchádzajúci rekord z 1. polroka 2019 dosiahol 9,67 bilióna jüanov.



Guvernér čínskej centrálnej banky I Kang minulý mesiac povedal, že za celý rok by objem nových úverov mohol dosiahnuť takmer 20 biliónov jüanov. Analytici sú presvedčení, že aj keď úvery zo strany čínskych komerčných bánk zvyknú v júni rásť, vláda sa bude snažiť ďalej podporovať banky, aby zvyšovali objemy pôžičiek dovtedy, dokiaľ ekonomika po 6,8-percentnom poklese v 1. kvartáli opätovne nezíska pevné základy.



(1 EUR = 7,8952 CNY)