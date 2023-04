Čínske banky rozširujú zúčtovanie v jüanoch pri zahraničnom obchode

Peking 29. apríla (TASR) - Čínske banky sa čoraz intenzívnejšie snažia presadiť používanie národnej meny jüan pri medzinárodných platbách v rámci obchodovania. A darí sa im to najmä pri prekvitajúcom obchode s Ruskom a prehlbovaniu vzťahov s Blízkym východom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Harbin Bank v čínskej provincii Chej-lung-ťiang, ktorá susedí s Ruskom, zaznamenala minulý rok deväťnásobný nárast svojho cezhraničného obchodu v jüanoch vďaka prudkému zvýšeniu obchodovania medzi Čínou a Ruskom po začiatku vojny na Ukrajine.



Čínska stavebná banka oznámila, že celkové aktíva jej moskovských pobočiek sa v roku 2022 zvýšili 3,3-krát a v prípade Čínskej poľnohospodárskej banky (AgBank) stúpli 1,4-krát, keď Západ uvalil na Rusko tvrdé sankcie.



Je pravda, že tento rast vyšiel z nízkej porovnávacej základne. Avšak Čína sa snaží presadiť zúčtovanie v jüanoch aj v rámci bilaterálnych dohôd s obchodnými partnermi z Perzského zálivu, od ktorých kupuje ropu a plyn. A tiež pri obchode s Brazíliou.



Podiel jüanu na globálnych platbách na úrovni 2,5 % je zatiaľ len nepatrný v porovnaní s 39,4 % v amerických dolároch a 35,8 % v eurách, podľa globálneho platobného systému SWIFT.



Avšak najnovšie údaje ukazujú, ako vojna na Ukrajine, ktorá pred rokom viedla k vylúčeniu Ruska z dolárového systému SWIFT, podporuje snahy Číny o rozšírenie alternatívneho menového systému.



Dokonca aj čínske banky s malými objemami obchodov s Ruskom uviedli, že ich cezhraničné zúčtovacie platby jüanom sa viac ako zdvojnásobili.



Harbin Bank, ktorá sa v roku 2015 spojila s ruskou Sberbank s cieľom vytvoriť platformu pre čínsko-ruskú finančnú spoluprácu, minulý rok spustila oddelenie venované podpore cezhraničného obchodu s Ruskom. A zaviazala sa propagovať cezhraničný medzibankový platobný systém (CIPS), čínsku odpoveď na SWIFT, ktorý sa má stať "hlavnou silou" pri rozvoji obchodu v jüanoch a CIPS na ruskom trhu.



V Tadžikistane zorganizovala AgBank vlani v decembri kampaň na zavedenie CIPS v snahe vytvoriť cezhraničnú sieť zúčtovania v jüanoch, ktorá by spájala Čínu a bývalú sovietsku republiku.



Podľa oficiálnych údajov v marci sa k CIPS pripojilo 61 účastníkov, čo je viac ako za predchádzajúce štyri mesiace dohromady.



Bank of China, ktorá je najväčším sprostredkovateľom CIPS, uviedla, že jej cezhraničné zúčtovanie v jüanoch vlani vzrástlo o 26,1 % na 31,1 bilióna jüanov (4,09 bilióna eur). A zaviazala sa, že podporí čínske štátne spoločnosti, obchodníkov s komoditami a dodávateľov pri využívaní jüanov na zúčtovanie a financovanie.



Iná štátna banka, Bank of Communications, oznámila, že sprostredkovala prvý čínsky obchod so skvapalneným zemným plynom zúčtovaný v jüanoch.



"Čína má veľký vplyv na dopyt po rope a plyne," uviedla piata najväčšia čínska banka vo vyhlásení tento týždeň.



"Zvýšenie používania jüanu pri tvorbe cien a zúčtovaní cezhraničného obchodu s ropou a plynom podporí jeho internacionalizáciu," dodala.



(1 EUR = 7,5979 CNY)