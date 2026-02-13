< sekcia Ekonomika
Čínske banky zvýšili na začiatku roka objem úverov
Autor TASR
Peking 13. februára (TASR) - Čínske banky poskytli na začiatku tohto roka podstatne vyšší objem úverov než v závere roka 2025, výsledok však zaostal za očakávaniami. Navyše, v porovnaní s januárom minulého roka, ktorý bol v tomto smere rekordný, klesla hodnota pôžičiek o takmer desatinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskej centrálnej banky PBOC.
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 4,71 bilióna jüanov (574,78 miliardy eur). V porovnaní s decembrom to znamená prudký rast, keď v poslednom mesiaci minulého roka to bolo 910 miliárd jüanov.
Napriek prudkému zvýšeniu výsledky zaostali za odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom objemu poskytnutých úverov až na 5 biliónov jüanov. Okrem toho to bolo menej aj v porovnaní s januárom minulého roka, v ktorom objem poskytnutých pôžičiek dosiahol rekordných 5,13 bilióna jüanov.
O vývoji úverov za celý rok 2026 tak rozhodnú najmä ďalšie mesiace, keďže január býva najlepším mesiacom v Číne, čo sa týka bankových pôžičiek. Naznačujú to aj údaje za celý minulý rok, ktoré PBOC zverejnila v polovici januára. Tie ukázali, že objem úverov zo strany čínskych bánk klesol oproti roku 2024 o viac než desatinu, pričom bol najnižší od roku 2018. Podľa PBOC komerčné banky poskytli vlani nové úvery v hodnote 16,27 bilióna jüanov, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku dosiahla ich hodnota 18,09 bilióna jüanov.
(1 EUR = 8,1944 CNY)