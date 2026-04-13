Čínske banky zvýšili v marci objem úverov, čakalo sa však viac
Autor TASR
Peking 13. apríla (TASR) - Čínske banky poskytli minulý mesiac úvery za takmer tri bilióny jüanov, čo je výrazný rast v porovnaní s februárom, za ktorý objem poskytnutých pôžičiek nedosiahol ani jeden bilión. Napriek tomu bol objem úverov slabší, než očakávali analytici. Tí predpokladali, že hodnota pôžičiek presiahne hranicu troch biliónov jüanov. Poukázali na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov čínskej centrálnej banky (PBOC) za tri mesiace roka.
Čínske komerčné banky poskytli minulý mesiac nové úvery v objeme 2,99 bilióna jüanov (373,90 miliardy eur). Oproti februáru je to zvýšenie viac než trojnásobné, keď vo februári poskytli banky pôžičky v hodnote 900 miliárd jüanov. Rast bol však stále slabší, než predpokladali analytici, ktorí počítali s úvermi v hodnote 3,4 bilióna jüanov.
Čínska centrálna banka nezverejňuje údaje za jednotlivé mesiace. Hodnotu pôžičiek si tak agentúra Reuters vypočítava na základe údajov PBOC o poskytnutých úveroch za obdobie od začiatku roka.
(1 EUR = 7,9967 CNY)
