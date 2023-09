Čínske ceny vzácnych zemín sú najvyššie za 20 mesiacov

Peking/Hanoj 7. septembra (TASR) - Čínske ceny kovov vzácnych zemín vyskočili na najvyššiu úroveň za posledných 20 mesiacov. Prerušenie ťažby v Mjanmarsku, ktoré je veľkým producentom vzácnych zemín, totiž spôsobilo hromadenie zásob pred sezónnym vrcholom spotreby, uviedli vo štvrtok analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny oxidu dysprositého v stredu (6. 9.) vyskočili na 2610 CNY (332,53 eura) za kilogram a dostali sa najvyššie od mája 2022, ukázali najnovšie údaje Shanghai Metals Market (SMM) na LSEG Eikon. Ceny oxidu terbitého vzrástli na 8600 CNY za kilogram, čo je najviac od 3. júla.



Ťažba v mjanmarskom regióne Pangwa v Kačjinskom zväzovom štáte, ktorý je najväčším zdrojom vzácnych zemín v krajine, je od pondelka (4. 9.) zastavená. Dôvodom boli inšpekcie, ktoré sa mali vykonať v stredu a vo štvrtok, uviedla vo štvrtok v správe poradenská spoločnosť SMM.



"Miestny ťažiar uviedol, že neobnovil výrobu a čaká na oznámenie o ďalšom postupe od inšpekčného tímu," uviedol analytik spoločnosti SMM Jang Ťia-wen.



Vzácne zeminy sú cenenou skupinou 17 minerálov, ktoré sa používajú napríklad v spotrebnej elektronike alebo vojenskom vybavení.



Podiel Mjanmarska na dovoze vzácnych zemín do Číny dosiahol od januára do júla 2023 až 38 %. Krajina bola v roku 2022 štvrtým najväčším producentom vzácnych zemín na svete.



Čínski spracovatelia očakávajú, že prerušenie dodávok z Mjanmarska bude trvať jeden až tri týždne, čo by však nemalo ovplyvniť rovnováhu ponuky a dopytu v tomto roku, uviedol analytik spoločnosti Project Blue David Merriman. Počíta však s krátkodobým zvýšením cien.



(1 CNY = 7,8488 EUR)