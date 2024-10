Čínske clá na brandy z EÚ otriasli francúzskym regiónom Cognac

Paríž 12. októbra (TASR) - Francúzskym regiónom Cognac otriasla správa, že Čína zavádza dočasné clá na dovoz brandy z Európskej únie (EÚ). Toto odvetvie už pritom tvrdo zasiahla rastúca inflácia. Vývoz koňaku klesol v roku 2023 o viac ako pätinu. Navyše, tohtoročnú úrodu hrozna v regióne poškodili choroby a zlé počasie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzsko je považované za cieľ odvetných opatrení Pekingu, keďže hlasovalo za clá EÚ na elektromobily vyrobené v Číne.



Hodnota exportu francúzskeho koňaku do Číny dosiahla v minulom roku 1,7 miliardy eur a výrobcom to prinieslo tržby vo výške jednej miliardy eur.



Francúzske ministerstvo obchodu uviedlo, že čínske opatrenia týkajúce sa brandy sú porušením voľného obchodu. Európska komisia plánuje tento krok napadnúť na pôde Svetovej obchodnej organizácie.



Ale napriek bojovým slovám sa mnohí výrobcovia koňaku obávajú, že Brusel a francúzska vláda tento priemysel obetujú, aby ochránili oveľa väčší európsky automobilový priemysel od lacných elektrických vozidiel vyrobených v Číne.



Jeden z predstaviteľov tohto odvetvia vo Francúzsku, ktorý nechcel byť menovaný uviedol, že pochybuje o tom, že by sa dalo vyhnúť konečným clám. Stretnutia s vládnymi úradníkmi podľa neho nenaznačili žiadne potenciálne riešenie.



Dočasné clá Pekingu na európske brandy zasiahli francúzsky luxusný sektor, ktorý už teraz zápasí so slabším čínskym dopytom. Akcie spoločností LVMH, Rémy Cointreau a Pernod Ricard, ktoré vyrábajú drahé koňaky Hennessy, Rémy Martin a Martell, prudko klesli po tom, čo Peking v utorok (8. 10.) oznámil svoje opatrenia.



"Luxus je sektor, v ktorom je často určujúcim faktorom samotná čínska klientela," povedal bývalý francúzsky premiér Jean-Pierre Raffarin, ktorý bol do roku 2022 osobitným predstaviteľom Francúzska v Číne.



Marc Fesneau, bývalý minister poľnohospodárstva, sa domnieva, že Čína jasne mieri na Francúzsko.



"Ide o opatrenie, ktoré má dôsledky len pre jediný sektor v EÚ: koňak," povedal. "Koňak je Francúzsko, takže môžeme vidieť diplomatickú hru Číny."



Od piatka (11. 10.) musia dovozcovia brandy z EÚ do Číny zložiť bezpečnostné zálohy vo výške od 34,8 % do 39 % z hodnoty dovozu na základe dočasných opatrení.



Ak by sa tieto opatrenia stali trvalými, clá by viedli k poklesu vývozu do Číny, druhého najväčšieho trhu s koňakom po USA, uviedla lobistická skupina Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC).



Reakcia Pekingu je pre francúzskych výrobcov obzvlášť znepokojujúca, keďže čínski spotrebitelia majú tendenciu kupovať najstaršie a najdrahšie koňaky.



Takmer všetka produkcia francúzskeho koňaku sa vyváža. Historicky sa víno destilovalo, aby na lodiach zaberalo menej miesta. Koňak sa vyváža do vzdialených destinácií vrátane Číny už viac ako 250 rokov, uviedli výrobcovia.