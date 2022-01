Čínske developerské firmy musia splatiť dlh v hodnote 117 mld. USD

Peking 19. januára (TASR) - Čínske developerské spoločnosti musia v tomto roku splatiť enormný objem dlhu. To v období, keď predaj nehnuteľností v Číne klesá a možnosti developerov získať nové úvery sú obmedzené.



Podľa údajov spoločnosti Refinitiv musia čínski developeri splatiť v roku 2022 dlhy v celkovej hodnote 117 miliárd USD (103,13 miliardy eur). Z tohto objemu zhruba 36 miliárd USD predstavujú dlhopisy denominované v dolároch.



Už v 1. kvartáli tohto roka by mali spoločnosti splatiť dlhopisy v objeme 27 miliárd USD. Ešte väčší balík ich čaká v 2. štvrťroku, v ktorom by mali splatiť dlhy v hodnote 31 miliárd USD.



(1 EUR = 1,1345 USD)