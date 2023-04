Čínske domácnosti hľadajú bezpečný prístav pre svoje financie v zlate

Šanghaj 22. apríla (TASR) – Bohatšie čínske domácnosti, ktoré hľadajú bezpečný prístav pre svoje peniaze, začali vo zvýšenej miere investovať do zlata a šperkov. Predaj šperkov a drahých kovov v Číne v marci vzrástol medziročne o 37,4 % a za celý 1. štvrťrok stúpol o 13,6 %. Nákupy týchto položiek prispeli tiež k nárastu maloobchodných tržieb v 1. štvrťroku, ukázali tento týždeň oficiálne údaje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Violet Zhuová, ktorá sa zaoberá vývozom elektronických súčiastok, sa tento rok plánuje zúčastniť na aukcii šperkov a diskutuje na fórach sociálnych médií na túto tému, pričom chce investovať do rubínov a diamantov.



"Nemám mozog na investície do akcií a čakám na odkúpenie produktov z podielových fondov. Ale medzitým neustále nakupujem drahokamy," povedala a dodala, že hľadá zvláštne tvarované rubíny vyšších tried. Dúfa totiž, že hodnota týchto malých drahokamov časom vzrastie. A nie je v tom sama, ako ukázali štatistiky o investíciách do šperkov.



Čínska ekonomika rástla v 1. štvrťroku 2023 rýchlejšie, ako sa očakávalo, pričom maloobchodné tržby stúpli o 10,6 % a výrazne prekonali prognózy, ktoré počítali s ich zvýšením o 7,4 %.



Záujem o drahé kovy je znepokojujúcim indikátorom toho, že snahy vlády oživiť svoju ekonomiku domácimi výdavkami po rokoch prísnych obmedzení spojených s ochorením COVID-19 nemusia fungovať.



Príťažlivosť šperkov a zlata vzrástla tiež po kolapse americkej Silicon Valley Bank a nútenom predaji švajčiarskej banky Credit Suisse konkurenčnej UBS. Táto najväčšia globálna banková kríza za viac ako 10 rokov otriasla dôverou investorov.



Záujem spotrebiteľov o drahé kovy ako bezpečný prístav a zabezpečenie pred infláciou ukazuje tiež, že mnohí z nich nepočítajú s nízkou mierou inflácie v blízkej budúcnosti, poznamenal Ben Cavender, riaditeľ China Market Research Group.



Čínske rodiny v snahe vyhnúť sa rizikám tiež viac šetria. Úspory domácností vzrástli v období od januára do marca 2023 o 9,9 bilióna jüanov (1,31 bilióna eur) po tom, čo v roku 2022 vzrástli o rekordných 17,8 bilióna CNY. Na ilustráciu, v roku 2021 sa zvýšili o 9,9 bilióna CNY.



(1 EUR = 7,5298 CNY)