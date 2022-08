Čínske firmy kótované v USA sa pripravujú na kontrolu inšpektorov

Hongkong 26. augusta (TASR) - Peking vyzval niektoré čínske spoločnosti kótované na burze v USA a ich audítorské firmy, aby sa pripravili na kontrolu amerických inšpektorov, uviedli pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené so záležitosťou.



Čínska komisia pre cenné papiere CSRC podľa jedného zo zdrojov prednedávnom upovedomila niektoré audítorské firmy a požiadala ich, aby sa začali pripravovať na presun zamestnancov a dokumentov do Hongkongu, kam by mali prísť americkí inšpektori. CSRC totiž počíta, že USA a Čína čoskoro dosiahnu dohodu, ktorá vyrieši dlhoročný spor týkajúci sa prístupu k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA, dodal zdroj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štvrtková (25. 8.) správa denníka Wall Street Journal (WSJ) o tom, že Washington a Peking sa blížia k dohode týkajúcej sa auditu spoločností kótovaných v New Yorku a že Čína umožní kontrolu účtovných kníh a podkladových audítorských materiálov v Hongkongu, podporila americké depozitné akcie čínskych firiem, ktoré sa výrazne posilnili.



Americká komisia pre cenné papiere a burzy SEC v decembri minulého roka dokončila pravidlá prípadného dekótovania čínskych firiem a uviedla, že identifikovala 273 firiem, ktorých by sa to mohlo týkať. Dôvodom je 20-ročný spor o prístup amerických regulátorov k účtovným knihám čínskych firiem kótovaných v USA. Peking však z dôvodu bezpečnostných obáv zakazuje inšpekciu podkladov, s ktorými pracujú lokálne audítorské firmy, zahraničnými orgánmi.



Podľa ďalších dvoch zdrojov CSRC prednedávnom informovala čínske firmy kótované v USA, aby sa pripravili na presun podkladov svojich auditov a ďalších relevantných materiálov do Hongkongu, kde by mohli pricestovať americkí inšpektori na ich kontrolu. Hongkong by sa mal údajne podľa posledného návrhu CSRC stať miestom, kde by americkí regulátori mohli kontrolovať tieto podklady.



Približne pred dvoma týždňami päť veľkých čínskych štátnych firiem - China Life Insurance Co., PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp., Aluminum Corp. of China a Sinopec Shanghai Petrochemical Co. - oznámilo, že dobrovoľne odídu z newyorskej burzy New York Stock Exchange (NYSE).



Mnohí experti to vtedy interpretovali ako krok smerom k dohode s americkými regulátormi. Tieto štátne podniky sú zo strategických sektorov a majú prístup k informáciám a údajom, ktoré čínska vláda zrejme nechce sprístupniť zahraničným regulátorom. Firmám, ktoré podľa Pekingu nemajú takéto citlivé informácie, by malo byť dovolené, aby sprístupnili svoje účtovné knihy na kontrolu.