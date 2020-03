Čínske firmy, ktoré začali vyrábať masky, teraz profitujú z ich vývozu

Peking 27. marca (TASR) - Nový koronavírus sa do sveta rozšíril z čínskeho mesta Wu-chan. Ochorenie na COVID-19 prerástlo do pandémie, ktorá sa stala globálnou. Tisíce tovární začali po vypuknutí ochorenia COVID-19 vyrábať masky a vzhľadom na to, že Čína sa už pomaly dostáva z problémov, stal sa z masiek na tvár veľmi výnosný exportný artikel.



Keď začiatkom februára šírenie nákazy v Číne vrcholilo, farmaceutická spoločnosť majiteľa Kuan Sün-ce len za 11 dní vytvorila novú továreň na masky. Jej päť výrobných liniek v severovýchodnej Číne vyrába veľmi potrebné tvárové masky N95, po ktorých bol obrovský dopyt na domácom trhu v čase stúpajúceho počtu infikovaných, a teraz sa presunul do zahraničia. Takže, keď sa začal počet nových prípadov a s ním aj dopyt v Číne znižovať, firma s 34-ročnou históriou teraz profituje z nových trhov a exportuje masky do Talianska, kde počet obetí presiahol úmrtnosť v Číne.



V prvých dvoch mesiacoch roka začalo v Číne vyrábať masky ohromujúcich 8950 nových producentov, aby pokryli obrovský dopyt. Ukázali to údaje čínskej podnikovej platformy. Po zablokovaní provincie Chu-pej, epicentra nákazy, sa Číne podarilo dostať pandémiu pod kontrolu. Medzitým sa však objavili nové ohniská vírusu v iných častiach sveta. Na celom svete sa už koronavírusom nakazilo viac ako 400.000 ľudí a dopyt po ochranných pomôckach stále stúpa.



„Stroj na výrobu masiek je skutočnou tlačiarňou hotovosti,“ povedal Š' Sing-chuej, obchodný manažér spoločnosti na výrobu masiek N95 v meste Tung-kuan v provincii Kuang-tung. Dodal, že zisk z jednej masky je v súčasnosti minimálne niekoľko centov v porovnaní s menej ako jedným centom v minulosti. „Tlač 60.000 alebo 70.000 masiek za deň je ekvivalentná tlačeniu peňazí.“



Čchi Kuang-tchu investoval do výroby masiek viac ako 50 miliónov jüanov (6,44 milióna eur). Od 25. januára, teda dva dni po dramatickom zablokovaní Wu-chanu, bežia jeho výrobné linky nepretržite, 24 hodín denne. Tržby za predaj 70 veľkých balení prekročili 500.000 CNY a firma eviduje viac ako 200 ďalších objednávok v hodnote vyše 100 miliónov CNY. „Stroje sa zaplatili za 15 dní,“ povedal Čchi Kuang-tchu.



Ani Jou Li-sin sa nikdy predtým strojom na výrobu masiek nevenoval. Ako však dopyt stúpal, chopil sa príležitosti. Trvalo mu iba desať dní od prvého rozhodnutia vstúpiť do tohto odvetvia až po dodávku prvých automatických strojov na výrobu masiek. „Spal som dve alebo tri hodiny denne, rovnako ako moji klienti,“ povedal. Jeho klienti totiž prespávali priamo vo výrobe, kde nedočkavo čakali, kedy si budú môcť vyzdvihnúť svoje nové stroje na masky a spustiť výrobu.



Úmerne s dopytom rástli aj ceny surovín, napríklad cena látky astronomicky stúpla z 10.000 CNY za tonu na 480.000 CNY za tonu. No aj napriek rastúcim výrobným nákladom je zisk stále príťažlivý. Podľa oficiálnych údajov z Pekingu denná výroba masiek v Číne už prekročia 116 miliónov kusov, pričom mnoho z nich ide na export.



Kuan Sün-ce už dodal jeden milión masiek do Talianska a eviduje viac ako 200 objednávok z Južnej Kórey a krajín Európskej únie. „Prvý vrchol objednávok bol v polovici februára. Teraz je tu druhá vlna pre pandémiu,“ povedal. Kuan Sün-ce je optimistický, aj pokiaľ ide o budúcnosť odvetvia. „Po tejto pandémii si väčšina ľudí osvojí zvyk nosiť masku,“ dodal.



(1 EUR = 7,7675 CNY)