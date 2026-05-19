Čínske investície na zelenej lúke v EÚ vzrástli vlani na nový rekord
Autor TASR
Berlín 19. mája (TASR) - Čínske investície na zelenej lúke v Európe vzrástli v minulom roku na nový rekord. Uviedol to nemecký ekonomický denník Handelsblatt, ktorého informácie zverejnila agentúra Reuters.
Investície na zelenej lúke, keď zahraniční investori namiesto kúpy existujúcich závodov stavajú nové závody, prevádzky alebo podniky na doteraz nezastavaných pozemkoch, dosiahli v Európe v roku 2025 zo strany čínskych spoločností takmer 9 miliárd eur. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 51 % a historické maximum, napísal Handelsblatt, pričom sa odvolal na výsledky štúdie ekonomických inštitútov Merics a Rhodium Group.
Celkové čínske priame zahraničné investície v Európe dosiahli vlani 16,8 miliardy eur, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje zvýšenie o 67 %. To je najvyššia hodnota priamych investícií od roku 2018.
V najväčšej miere sa Číňania zamerali v Európe na automobilový sektor. Investície do tohto segmentu dosiahli 7,6 miliardy eur.
