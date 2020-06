Čínske investície v Austrálii klesli v roku 2019 takmer o dve tretiny

Sydney 9. júna (TASR) - Čínske priame zahraničné investície v Austrálii za minulý rok klesli takmer o dve tretiny a klesajúci trend bude pokračovať aj v tomto roku. Uviedli to v najnovšej správe poradenská spoločnosť KPMG a University of Sydney. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ako aj rastúca nedôvera Austrálie voči investíciám z najväčšej ázijskej ekonomiky.



Podľa prieskumu dosiahla hodnota investícií z Číny v Austrálii v minulom roku 2,4 miliardy USD (2,13 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje pokles o 62 %.



Výrazne klesol aj počet kontraktov. Čínske spoločnosti ich v Austrálii uzatvorili vlani 42, čo oproti roku 2018 znamená pokles o 43 %. "Priame zahraničné investície Číny v Austrálii klesli vlani výraznejším tempom než na iných západných trhoch, a to vrátane USA," uviedol v správe profesor z University of Sydney Hans Hendrischke.



Vývoj zahraničných investícií z Číny na austrálskom trhu ovplyvnili aj rastúce obavy Austrálie z vplyvu čínskych firiem v citlivých sektoroch. Preto výrazne klesol objem investícií zo strany čínskych štátnych firiem. Súkromné čínske podniky sa na celkovej hodnote investícií v Austrálii v minulom roku podieľali 84 % a na počte kontraktov 76 %.



Austrália v piatok (5. 6.) oznámila, že pristúpi k rozsiahlym zmenám v pravidlách o zahraničných investíciách. Pôjde o najväčšie zmeny v zákonoch takmer za 50 rokov. Ako povedal minister financií Josh Frydenberg, po novom budú musieť všetci zahraniční investori zaujímajúci sa o citlivé austrálske aktíva počítať s omnoho väčšou kontrolou než doteraz. Zatiaľ čo doteraz boli preverované iba štátne podniky a v prípade súkromných od určitej hodnoty kontraktu, teraz už nebude záležať na hodnote kontraktu, ani na tom, či ide o súkromného záujemcu alebo štátnu firmu. Sprísnená kontrola bude najmä v sektoroch ako energetika, telekomunikácie či zbrojárstvo, ktoré Austrália považuje za citlivé pre národnú bezpečnosť.



Čína však vlani najviac investovala do austrálskeho agrosektora. Do tejto oblasti smerovalo 44 % z celkovej hodnoty čínskych investícií. Nasledovali reality s investíciami tvoriacimi 43 % z celkovej hodnoty.



(1 EUR = 1,1285 USD)