Čínske letecké spoločnosti sa zrejme zotavia rýchlejšie ako rivali

Peking 19. augusta (TASR) - Čínske letecké spoločnosti sa pravdepodobne zotavia z dôsledkov pandémie nového koronavírusu rýchlejšie ako ich zahraniční rivali. Pomáha im totiž obnovenie dopytu po domácich letoch.



Sektor leteckej dopravy utrpel značné straty po tom, ako vlády po celom svete zaviedli blokády na spomalenie šírenia koronavírusu, a to vrátane uzatvorenia hraníc a obmedzenia pohybu. To zastavilo väčšinu letov. Veľa leteckých spoločností tak muselo požiadať vlády o finančnú pomoc, aby sa udržali nad vodou.



Čína bola prvou krajinou, ktorú zasiahol koronavírus. V uplynulých mesiacoch však už zmiernila niektoré obmedzenia, čo umožnilo ľuďom opäť cestovať aspoň na domácich linkách, keď sa situácia okolo pandémie ustálila.



Ale aj Číňania v rámci dovolenky uprednostňujú viac cesty na kratšie vzdialenosti autom alebo vlakom. A zároveň, letenky si rezervujú v oveľa menšom predstihu, zhruba týždeň pred cestou, uviedla vo svojej správe spoločnosť Eastspring Investments.



No hoci rast dopytu po leteckej doprave v Číne zaostáva za ostatnými spôsobmi dopravy, čínske letecké spoločnosti sú na tom stále oveľa lepšie ako ich americkí a európski rivali, pretože ťažia z oživenia domáceho cestovania.



Čínske letecké spoločnosti tak generujú väčšinu svojich príjmov z domácich letov. To naznačuje, že „budú po zvyšok roka pravdepodobne lepšie odolávať dôsledkom pandémie ako iné letecké spoločnosti“, dodala správa Eastspring Investments.



Aj čínske aerolínie, podobne ako mnoho leteckých spoločností na celom svete, zaznamenali v prvej polovici 2020 značné straty. Tieto straty sa však môžu v nadchádzajúcich mesiacoch zmierniť vďaka nárastu cestujúcich, uviedla vo svojej správe banka HSBC.



Ale letiskám v Číne zlepšenie domáceho cestovného ruchu až tak nepomôže, pretože generujú väčšinu svojho zisku z medzinárodnej dopravy. Letecké poplatky (poplatky za osobnú dopravu a pristávacie a parkovacie poplatky) sú zvyčajne vyššie pre medzinárodnú dopravu ako pre vnútroštátnu dopravu. A cestujúci zo zahraničia sú hlavným zdrojom tržieb v bezcolných obchodoch na letiskách, pripomenula banka.