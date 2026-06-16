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Čínske maloobchodné tržby sa v máji prvýkrát za vyše tri roky oslabili
Hoci čínska ekonomika zažíva historickú konjunktúru exportu, už roky ju brzdí slabá spotreba domácností, ktoré sa doteraz nedokázali zotaviť z pandémie koronavírusu.
Autor TASR
Peking 16. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Číne minulý mesiac medziročne klesli, a to prvýkrát za viac ako tri roky. Maloobchod krajiny sa v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabil o 0,6 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Pokles tržieb čínskeho maloobchodného sektora, ktorý bol prvý od decembra 2022, z veľkej časti spôsobili menšie nákupy drahých položiek, ako sú autá, domáce spotrebiče a nábytok. Predaj automobilov na trhu krajiny v máji medziročne klesol o 22,3 %, uviedla minulý týždeň Čínska asociácia výrobcov automobilov. Čínski lídri bojujú aj s pretrvávajúcim poklesom v sektore nehnuteľností, ktorý v minulosti prosperoval a bol motorom ekonomiky. Ceny nových domov v krajine klesli minulý mesiac v 67 zo 70 sledovaných veľkých miest, uviedol čínsky štatistický úrad.
Hoci čínska ekonomika zažíva historickú konjunktúru exportu, už roky ju brzdí slabá spotreba domácností, ktoré sa doteraz nedokázali zotaviť z pandémie koronavírusu. Peking chce tento rok dosiahnuť rast hospodárstva o 4,5 až 5 %, ale situáciu komplikujú rastúce ceny energií a neistota spôsobená krízou na Blízkom východe.
Pokles tržieb čínskeho maloobchodného sektora, ktorý bol prvý od decembra 2022, z veľkej časti spôsobili menšie nákupy drahých položiek, ako sú autá, domáce spotrebiče a nábytok. Predaj automobilov na trhu krajiny v máji medziročne klesol o 22,3 %, uviedla minulý týždeň Čínska asociácia výrobcov automobilov. Čínski lídri bojujú aj s pretrvávajúcim poklesom v sektore nehnuteľností, ktorý v minulosti prosperoval a bol motorom ekonomiky. Ceny nových domov v krajine klesli minulý mesiac v 67 zo 70 sledovaných veľkých miest, uviedol čínsky štatistický úrad.
Hoci čínska ekonomika zažíva historickú konjunktúru exportu, už roky ju brzdí slabá spotreba domácností, ktoré sa doteraz nedokázali zotaviť z pandémie koronavírusu. Peking chce tento rok dosiahnuť rast hospodárstva o 4,5 až 5 %, ale situáciu komplikujú rastúce ceny energií a neistota spôsobená krízou na Blízkom východe.