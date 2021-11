Čínske mesto Čcheng-tu ako prvé uvoľní podmienky pre developerov

Peking/Čcheng-tu 25. novembra (TASR) - Čínske mesto Čcheng-tu oznámilo opatrenia, ktoré developerom zjednodušia predaj nehnuteľností. Hlavné mesto provincie S'-čchuan je tak prvým z čínskych veľkomiest, ktoré sa rozhodlo pre zmiernenie podmienok pre developerov, ktorí sa po zavedení prísnych obmedzení čínskou vládou dostali do finančných problémov. Informovala o tom agentúra AFP.



Najznámejšou obeťou sprísnených podmienok na realitnom trhu v Číne je koncern China Evergrande, ktorý len s ťažkosťami spláca svoje záväzky voči veriteľom. Do problémov sa však následne dostali aj ďalšie spoločnosti, medzi nimi napríklad Kaisa Group. Tá vo štvrtok oznámila plán na reštrukturalizáciu splátok zahraničného dlhu splatných v decembri. Zároveň už skôr informovala, že podobne ako China Evergrande predá časť svojich aktív.



V reakcii na zvyšujúce sa problémy veľkých realitných spoločností, ktoré vyvolávajú obavy z dôsledkov pre celú čínsku ekonomiku, vedenie Čcheng-tu informovalo, že niektoré pravidlá pre developerov uvoľní. Výsledkom by malo byť zrýchlenie predaja nehnuteľností a poskytovania hypotekárnych úverov.