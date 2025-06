Čínske obmedzenia ohrozujú nemecký automobilový priemysel

Berlín 3. júna (TASR) - Obmedzenia vývozu vzácnych zemín z Číny predstavujú vážne riziko pre nemecký automobilový priemysel a ak sa rýchlo nenájde riešenie, mohli by nastať oneskorenia a výpadky výroby, varovalo v utorok Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pomalé udeľovanie vývozných licencií, ako aj oneskorené colné odbavovanie vývozu s platnými licenciami spôsobuje výrobcom automobilov značné problémy, uviedla šéfka VDA Hildegard Müllerová. „Hoci niektoré licencie už boli udelené, v súčasnosti to nestačí na zabezpečenie bezproblémovej výroby. Ak sa situácia rýchlo nezmení, nemožno už vylúčiť oneskorenia výroby a dokonca ani jej výpadky,“ varovala Müllerová.



V apríli Peking zaradil na zoznam kovov vzácnych zemín spadajúcich pod exportné obmedzenia sedem prvkov, konkrétne samárium, gadolínium, terbium, dysprózium, lutécium, skandium a ytrium. Aj keď to bola odpoveď na americké clá, všetci vývozcovia musia žiadať o exportné licencie bez ohľadu na národnosť zahraničných zákazníkov.