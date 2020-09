Šanghaj 27. septembra (TASR) - Čínske priemyselné firmy zaznamenali v auguste nárast ziskov, už štvrtý mesiac po sebe. Prispelo k tomu oživenie cien komodít aj produkcia výrobných zariadení. Informoval o tom v nedeľu čínsky štatistický úrad.



Zotavovanie Číny z pandémie nového koronavírusu naberá tempo vďaka stúpajúcemu dopytu, vládnym stimulom a prekvapivo odolnému exportu.



Zisky čínskych priemyselných firiem v auguste medziročne vzrástli o 19,1 % na 612,81 miliardy jüanov (77,13 miliardy eur) po zvýšení o 19,6 % v júli, uviedol štatistický úrad. Pripomenul tiež, že august bol už štvrtým mesiacom v rade, keď sa zisky priemyselných podnikov v krajine zvýšili.



No aj napriek nárastu ziskov čínske firmy stále čelia vonkajším tlakom, pretože stúpajúce napätie medzi Washingtonom a Pekingom zatieňuje ich vyhliadky.



Štatistiky ďalej ukázali, že zisky z produkcie nerastných surovín sa v auguste zvýšili o 32,5 %, čo je strmé zrýchlenie po ich náraste o 14,7 % v júli.



Aj zisky v sektore výroby strojov a ďalších zariadení a vybavenia pre firmy v auguste strmo stúpli, o 37 %.



Viaceré ekonomické indikátory z Číny, od exportu po ceny výrobcov a produkciu tovární, poukazovali v auguste na ďalšie oživenie v priemysle.



Celková aktivita tovární však rástla pomalším tempom, keď menšie firmy čelili slabšiemu dopytu na trhu a finančným tlakom.



Vláda v Pekingu zaviedla množstvo opatrení na naštartovanie ekonomiky, od znižovania daní a poplatkov po odklad splátok dlhu.



Zisk čínskych priemyselných firiem za osem mesiacov do konca augusta klesol o 4,4 % oproti predchádzajúcemu roku na 3,72 bilióna CNY. To bol lepší výsledok ako jeho pokles o 8,1 % za prvých sedem mesiacov.