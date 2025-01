Čínske rafinérie zrýchľujú dovoz ropy pre obavy z prerušenia dodávok

Peking 14. januára (TASR) - Veľké čínske rafinérie, štátne aj súkromné, zrýchľujú dovoz ropy z Blízkeho východu a iných krajín. Pripravujú sa tak na potenciálne prerušenie dodávok, keďže prísnejšie sankcie voči Rusku a Iránu môžu nakrátko obmedziť toky ropy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Čínske spoločnosti vrátane Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co a Jiangsu Eastern Shenghong Co posielajú urgentné žiadosti o rýchle dodanie ropy, uviedli v utorok obchodníci. Majú záujem o dodávky z Blízkeho východu, Afriky aj Ameriky, pričom náklad dodaný vo februári je obzvlášť žiadaný.



Najnovšie kolo sankcií USA proti Rusku sa týka viac ako 180 tankerov a niektorých najväčších ruských producentov ropy. Tieto kroky sa už odrazili na ázijskom trhu s ropou. Niektoré sankcionované plavidlá, ktoré prevážajú ruskú ropu ESPO do Šan-tungu, už zostali stáť alebo kotviť pri Číne, pretože prepravcovia zvažujú svoje ďalšie kroky.



Záujem o spotový nákup ropy medzi čínskymi dovozcami za uplynulé dva mesiace pomaly rástol po tom, čo Irán zvýšil ponukové ceny svojej ropy. Tento týždeň ho podporili nové opatrenia USA, ktoré sa priamo zameriavajú na tzv. ruskú tieňovú flotilu. Jej úlohou je prepravovať citlivý náklad po celom svete.



Agentúra Bloomberg dodala, že aj prepravné sadzby pre tankery na trase z Blízkeho východu do Číny prudko vzrástli.