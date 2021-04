Čínske regulačné úrady udelili obchodu Alibaba rekordnú pokutu

Na archívnej snímke zakladateľ čínskej internetovej spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd Jack Ma. Foto: TASR/AP

Peking 11. apríla (TASR) - Čínske regulačné úrady v sobotu (10.4.) udelili internetovému obchodu Alibaba rekordnú pokutu 18,3 miliardy jüanov (2,35 miliardy eur) za porušenie protimonopolných pravidiel. Informovali o štátne médiá v Pekingu.Vládnuca Komunistická strana sprísňuje kontrolu nad rýchlo rastúcim technologickým priemyslom. Lídri strany sa obávajú dominantnosti najväčších čínskych internetových spoločností, ktoré expandujú do sveta financií, zdravotníctva a ďalších citlivých oblastí. Strana tvrdí, že presadzovanie protimonopolných pravidiel, najmä v oblasti technológií, je tento rok jej prioritou.Internetový gigant Alibaba dostal pokutu za „“ na trhu. Podľa regulačného úradu totiž obmedzoval a trestal maloobchodníkov, ktorí ponúkali tovar aj na konkurenčných platformách, čím bránil spravodlivej hospodárskej súťaži.Pokuta sa rovná 4 % z celkových tržieb Alibaby v roku 2019 vo výške 455,712 miliardy CNY, informovali tlačová agentúra Sinchua a televízna stanica CCTV.Ide o vôbec najvyššiu pokutou od čínskych regulačných úradov, čo vyvoláva otázky o budúcnosti spoločnosti Alibaba aj jej zakladateľa Jacka Ma.Známy miliardár sa na verejnosti objavuje len zriedka odkedy vlani na jeseň verejne kritizoval čínsky úrad pre finančný dohľad.Spoločnosť Alibaba vo vyhlásení uviedla, že pokutu akceptuje.“ uviedol internetový gigant.Pokuta je ďalšou ranou pre 56-ročného Jacka Ma, ktorý rozšíril svoje aktivity z on-line obchodovania a finančných služieb aj do iných oblastí vrátane logistiky, zábavy a cestovného ruchu.Začiatkom novembra 2020 čínske úrady zastavili plánovanú počiatočnú verejnú ponuku akcií (IPO) finančnej spoločnosti Ant Group, dcérskej firmy Alibaby.V decembri potom oznámili začatie vyšetrovania obchodnej platformy Alibaba.Regulačné úrady vo svojom rozhodnutí uviedli, že správanie spoločnosti Alibaba „“ a negatívne ovplyvňuje inováciu a vývoj na čínskom trhu služieb, čím boli poškodené aj práva a záujmy spotrebiteľov.Odborníci tvrdia, že Alibaba si s mastnou pokutou pravdepodobne ľahko poradí. Skupina len za posledné tri mesiace minulého roka dosiahla zisk viac ako 11 miliárd USD (9,25 miliardy eur). No zároveň, sprísnenie kontroly zo strany úradov podľa nich neveští nič dobré pre Alibabu.(1 EUR = 7,7934 CNY;1 EUR = 1,1888 USD)