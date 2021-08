Čínske technologické akcie sa opäť výrazne oslabili

Hongkong/Šanghaj 26. augusta (TASR) - Čínske technologické akcie sa vo štvrtok opäť výrazne oslabili po trojdňovom zotavovaní. Jedným z dôvodov bolo aj to, že viaceré firmy sklamali prognózy investorov.



Hang Seng Tech Index vo štvrtok uzavrel so stratou 1,9 %. Akcie Kuaishou Technology rovnako ako AAC Technologies Holdings padli minimálne o 9,2 % po tom, čo ich výsledky sklamali očakávania trhu.



Index Hang Seng klesol o 1,08 % a uzavrel na 25.415,69 bodu. Šanghajský Shanghai Composite Index sa znížil o 1,09 % na 3501,66 bodu a šenčenský Shenzhen Composite Index o 1,53 % na 2437,15 bodu. CSI 300 stratil 2 % a bolo to jeho prvé oslabenie za 4 dni.



Peking v uplynulých mesiacoch neustále sprísňuje reguláciu vo viacerých sektoroch. V júli prekvapivo zakázal zisk firiem pôsobiacich v oblasti doučovania a vzdelávania, čo spustilo rozsiahly výpredaj akcií čínskych spoločností kótovaných po celom svete. Investori sa obávajú, že aj po tomto prudkom oslabení je technologický sektor pre krehkú náladu náchylný na ďalšie straty.



"Po technickom zotavení v niekoľkých uplynulých dňoch, trhu chýba dynamika uprostred vyberania ziskov, keďže investori sa stále obávajú nejakej novej regulácie," uviedol stratég firmy CMB International Securities Daniel So.