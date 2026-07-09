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Čínske výrobné ceny v júni stúpli najviac za takmer štyri roky
Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa čínske výrobné ceny v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížili o 0,3 %.
Autor TASR
Peking 9. júla (TASR) - Ceny čínskych priemyselných výrobcov sa v júni v súlade s očakávaniami medziročne zvýšili o 4,1 %. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako v predošlom mesiaci stúpli o 3,9 %. Výrobné ceny v krajine rástli už štvrtý mesiac v rade a zároveň sa posilnili najviac od júla 2022. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil čínsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Dôvodom rastu výrobných cien v Číne bolo zdraženie komodít, keďže geopolitické napätie na Blízkom východe naďalej zvyšovalo ceny energií a surovín. Rast cien surovín sa zrýchlil na 5,5 % po májovom zvýšení o 5,2 %. Pretrvával však pokles cien spotrebných tovarov. Ceny potravín sa znížili o 2,1 % po oslabení o 1,8 % v predošlom mesiaci. Odevy rovnako ako v máji zlacneli o 1 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby v júni stúpli o 0,1 % po májovej stagnácii.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa čínske výrobné ceny v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížili o 0,3 %.
Dôvodom rastu výrobných cien v Číne bolo zdraženie komodít, keďže geopolitické napätie na Blízkom východe naďalej zvyšovalo ceny energií a surovín. Rast cien surovín sa zrýchlil na 5,5 % po májovom zvýšení o 5,2 %. Pretrvával však pokles cien spotrebných tovarov. Ceny potravín sa znížili o 2,1 % po oslabení o 1,8 % v predošlom mesiaci. Odevy rovnako ako v máji zlacneli o 1 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby v júni stúpli o 0,1 % po májovej stagnácii.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa čínske výrobné ceny v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška znížili o 0,3 %.