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Čínske zlaté rezervy v júni vzrástli o takmer 15 ton
Hodnota čínskych zlatých rezerv však klesla. V závere júna bola 303,72 miliardy USD (266,07 miliardy eur), pričom na konci mája bola vo výške 340,75 miliardy USD.
Autor TASR
Peking 7. júla (TASR) - Zlaté rezervy čínskej centrálnej banky sa v júni zväčšili najvýraznejšie za viac ako dva a pol roka. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnila centrálna banka krajiny. Banka žltý kov nakupovala už 20. mesiac v rade, pričom rezervy ku koncu júna stúpli na 75,44 milióna trójskych uncí (1 unca = 31,1 g) z úrovne 74,96 milióna uncí v predošlom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Júnový rast čínskych zlatých rezerv o 480.000 uncí, čiže o takmer 15 ton bol podľa údajov centrálnej banky krajiny najväčším mesačným prírastkom od októbra 2023, keď sa zlaté rezervy Číny zvýšili o 740.000 uncí.
Hodnota čínskych zlatých rezerv však klesla. V závere júna bola 303,72 miliardy USD (266,07 miliardy eur), pričom na konci mája bola vo výške 340,75 miliardy USD. Spotová cena zlata sa v júni prepadla o 11,65 %, čiže najviac od októbra 2008, pričom určitý čas bola pod hranicu 4000 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1415 USD)
Júnový rast čínskych zlatých rezerv o 480.000 uncí, čiže o takmer 15 ton bol podľa údajov centrálnej banky krajiny najväčším mesačným prírastkom od októbra 2023, keď sa zlaté rezervy Číny zvýšili o 740.000 uncí.
Hodnota čínskych zlatých rezerv však klesla. V závere júna bola 303,72 miliardy USD (266,07 miliardy eur), pričom na konci mája bola vo výške 340,75 miliardy USD. Spotová cena zlata sa v júni prepadla o 11,65 %, čiže najviac od októbra 2008, pričom určitý čas bola pod hranicu 4000 USD za uncu.
(1 EUR = 1,1415 USD)