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Čínske značky majú veľký záujem o účasť na mníchovskom autosalóne

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Organizátori IAA upozorňujú, že podiel čínskych spoločností na celkovom počte prihlášok sa do času konania veľtrhu pravdepodobne zníži.

Autor TASR
Mníchov 14. novembra (TASR) - Čínske spoločnosti majú veľký záujem o účasť na medzinárodnom autosalóne IAA Mobility (IAA) v Mníchove. Podľa organizátorov v súčasnosti zodpovedajú za viac ako štvrtinu prihlášok na veľtrh, ktorý sa uskutoční budúci rok v septembri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Čína zároveň prispela k nárastu celkového počtu záujemcov: desať mesiacov pred začiatkom podujatia je evidovaných 166 prihlášok, čo predstavuje nárast o 58 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred dvoma rokmi. Medzi 45 čínskymi účastníkmi sú značky ako BYD, Xiaomi, Xpeng, Geely (zastúpené aj svojimi dcérskymi spoločnosťami Zeekr a Polestar), SAIC a Leapmotor.

Organizátori IAA upozorňujú, že podiel čínskych spoločností na celkovom počte prihlášok sa do času konania veľtrhu pravdepodobne zníži. Ich nezvyčajne vysoký počet čiastočne súvisí s tým, že najmä čínski výrobcovia sa hlásia v predstihu, aby si zabezpečili čo najlepšie výstavné plochy. Aj s prihliadnutím na túto skutočnosť sa očakáva, že počet čínskych spoločností na veľtrhu bude výrazne vyšší než v predchádzajúcom ročníku.

Vývoj na autosalóne IAA, ktorý sa koná každé dva roky, odráža trend, ktorý možno pozorovať v Nemecku aj v celej Európe. Čínski výrobcovia čoraz intenzívnejšie prenikajú na európsky trh, kde v niektorých prípadoch dosahujú vysoké miery rastu. Dôvodom je okrem iného ich široké produktové portfólio, najmä v oblasti elektromobility. Navyše, keďže ich domáci trh je momentálne slabý, čínske značky aktívne hľadajú alternatívy.

Organizátori IAA sú s doterajším vývojom spokojní. Rezervácie už teraz pokrývajú 79 % celkovej výstavnej plochy využitej v roku 2025. „Skutočnosť, že sa toľko spoločností hlási na IAA Mobility 2027 už v takomto predstihu, je silným signálom - a to tak pre samotné podujatie, ako aj pre Mníchov ako hostiteľské mesto,“ uviedol Jürgen Mindel, výkonný riaditeľ Nemeckého zväzu automobilového priemyslu (VDA).
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