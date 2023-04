Čínske značky smartfónov zvýšili podiel na ruskom trhu na 70 %

Moskva/Peking 17. apríla (TASR) - Podiel čínskych značiek smartfónov na ruskom trhu sa v 1. štvrťroku tohto roka zvýšil na viac než 70 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo približne 50 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje najväčšieho ruského predajcu spotrebnej elektroniky M.Video-Eldorado.



"Dopyt po čínskych značkách vzrástol medziročne o 42 % a celkový podiel týchto značiek na trhu je teraz viac než 70 %," uviedla v pondelok firma M.Video.



K nástupu čínskych značiek došlo krátko po tom, ako veľkí výrobcovia smartfónov Samsung a Apple zredukovali predaj svojich výrobkov v Rusku v reakcii na sankcie zavedené po útoku Ruska na Ukrajinu. To využili Číňania a značky Xiaomi a Realme sú v súčasnosti jednotkou a dvojkou na ruskom trhu so smartfónmi.



Moskva sa po uvalení sankcií zo strany Západu a odchodu viacerých západných firiem stala podstatne viac závislá od Pekingu. Rusko začalo výraznejšie využívať čínsku menu jüan, zvýšilo dodávky svojich energií do Číny a vzrástol aj predaj čínskych áut na ruskom trhu po tom, ako sa z neho stiahli mnohé európske automobilky.



Rovnaký vývoj nasledoval aj na trhu s mobilnými telefónmi. Zatiaľ čo v roku 2022 bola v Rusku najpredávanejšou značka Apple a Samsung obsadil tretie miesto, teraz značky klesli na tretie, respektíve 4. miesto.