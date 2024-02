Likvidácia hrozí ďalšiemu veľkému čínskemu developerovi

Hongkong 28. februára (TASR) - V pokračujúcej kríze na čínskom realitnom trhu hrozí likvidácia ďalšiemu veľkému a vysoko zadlženému developerovi. Spoločnosť Country Garden v stredu ráno potvrdila, že jej veriteľ Ever Credit Limited má v úmysle podať žalobu na súd v Hongkongu. Prípad sa týka nesplatenej pôžičky vo výške 1,6 miliardy hongkonských dolárov (188,4 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Podľa Country Garden súd stanovil prvé pojednávanie na 17. mája. Koncom januára súd nariadil likvidáciu realitnej skupiny China Evergrande Group, ktorá opakovane neplnila svoje záväzky voči veriteľom. Spoločnosť je najzadlženejším developerom na svete so záväzkami v hodnote viac ako 300 miliárd amerických dolárov (276,34 miliardy eur).



Čínsky sektor nehnuteľností, ktorý spolu so stavebníctvom tvorí približne štvrtinu hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, je kľúčovým pilierom hospodárstva a v uplynulých desaťročiach zažíval veľký rozmach. V roku 2021 však odvetvie zasiahla dlhová kríza a mnohé spoločnosti odvtedy bojujú s nedostatkom financií.



(1 EUR = 8,4947 HKD)



(1 EUR = 1,0856 USD)