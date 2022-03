Čínski dovozcovia pozastavujú nákupy ruského uhlia, nemajú financie

Peking 1. marca (TASR) - Čínski obchodníci začali zastavovať dovoz uhlia z Ruska, keďže majú problém so zafinancovaním kontraktov zo strany domácich bánk. Dôvodom sú obavy inštitúcií z možných sankcií po invázii Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ceny uhlia od ostatných veľkých exportérov ako Indonézia, Austrália a Južná Afrika zaznamenali tento týždeň prudký rast, pričom referenčná cena uhlia v austrálskom prístave Newcastle vzrástla v pondelok (28. 2.) o 15 % na rekordných 274,50 USD (245,11 eura) za tonu. Trhy tak reagovali na útok Ruska na Ukrajinu koncom minulého týždňa a následné koordinované sankcie západných štátov voči Ruskej federácii.



Čína je najväčším dovozcom ruského uhlia. V minulom roku kúpila od Ruska viac než 50 miliónov ton suroviny v hodnote približne 7,4 miliardy USD. Rusko sa na celkovom čínskom dovoze uhlia podieľa zhruba 15 %, pričom je druhým najväčším dodávateľom uhlia do Číny po Indonézii.



"Po sankciách voči Rusku súvisiacich s medzinárodným platobným systémom SWIFT väčšina bánk pozastavila vydávanie akreditívov. Keďže takmer všetky kontrakty sú v dolároch, nemáme ako platby zrealizovať," povedal jeden z čínskych obchodníkov v súvislosti s dovozom uhlia z Ruska. Ďalší dovozcovia v súčasnosti rokujú s ruskými exportérmi o tom, že by platby prvýkrát uskutočnili v čínskej mene.



"Čakáme na ich odpoveď. Obchody sú momentálne pozastavené," povedal ďalší z obchodníkov, ktorý ruské uhlie dováža pravidelne po železnici smerujúcej z Ruska do severovýchodnej Číny.



Európska únia a Spojené štáty spolu s ďalšími západnými partnermi oznámili cez víkend, že voči Rusku zavádzajú za jeho inváziu na Ukrajinu rozsiahle sankcie. Ich súčasťou je aj vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT. To znamená odstrihnutie bánk od medzinárodného finančného systému.



Čínski dovozcovia tak momentálne vyčkávajú. Nemusia sa ani príliš ponáhľať, keďže Čína má zatiaľ dostatočné zásoby a, navyše, končiaca sa zima by mala dopyt postupne znižovať. Dlhšie obdobie výpadku v dovoze ruského uhlia by už však čínskym firmám mohlo spôsobiť problémy vzhľadom na to, že Peking naďalej trvá na zákaze dovozu uhlia z Austrálie a najväčší dodávateľ, Indonézia, zaviedol na komoditu nové exportné limity.



(1 EUR = 1,1199 USD)