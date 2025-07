Čínski oceliari našli riešenie ako sa vyhnúť clám - oceľové predvalky

Peking 19. júla (TASR) - Čínske oceliarne si našli spôsob, ako sa vyhnúť clám uvaleným viacerými krajinami na čínsku oceľ - exportujú polotovary. Podkopávajú tak bariéry zavedené proti záplave čínskej ocele, tento vývoj však nevyhovuje ani čínskej vláde, ktorá nemá záujem na výraznom raste exportu tovarov s nižšou pridanou hodnotou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rekordný vývoz ocele z Číny, ktorá je najväčším producentom ocele na svete, viedol v ďalších krajinách k opatreniam na podporu vlastného priemyslu. Od januára minulého roka bolo začatých vo viacerých štátoch celkovo 38 antidumpingových vyšetrovaní. Južná Kórea a Vietnam zaviedli dovozné clá s tým, že čínska oceľ poškodzuje domácu produkciu.



Čínski vývozcovia sa tak rozhodli pre export predvalkov, polotovarov, vďaka ktorým sa clám môžu vyhnúť. Od januára do konca mája sa export týchto polotovarov z Číny zvýšil medziročne až trojnásobne a dosiahol rekordných 4,72 milióna ton. To je takmer desatina z celkového objemu exportu ocele za rovnaké obdobie.



Päť hlavných exportných trhov pre čínske predvalky predstavujú Indonézia, Filipíny, Saudská Arábia, Turecko a Taliansko. Indonézia, Turecko a Saudská Arábia uplatňujú clá na niektoré finálne oceľové produkty, ani jedna z krajín ich však neuplatňuje na oceľové predvalky. Tie sa následne spracovávajú na finálne produkty využívané v stavebníctve či vo výrobe. Ani mnohé ďalšie pre Čínu významné trhy, ako sú Južná Kórea a Vietnam, neuplatňujú clá na tento produkt.



K zvýšenému vývozu predvalkov z Číny prispieva čiastočne aj „prekládka“, teda, keď krajiny v Juhovýchodnej Ázii dovezú čínske predvalky, spracujú ich a následne oceľové produkty vyvážajú ďalej do Európy či USA. Americký prezident Donald Trump však „prekládku“ čiastočne skomplikoval, keď aj na ďalšie ázijské krajiny mimo Číny uvalil vysoké dovozné clá.



Zvýšený vývoz polotovarov začal znepokojovať aj Čínsku asociáciu pre oceľ a železo, ktorá požaduje, aby sa firmy viac zameriavali na výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Asociácia sa v tomto smere obrátila aj na čínsku vládu, aby vývoz predvalkov obmedzila.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na informácie zdroja oboznámeného s rokovaniami uviedla, že Peking v súčasnosti zvažuje na oceľové predvalky vývoznú daň. Rozhodnutie o tom, či a v akej výške by vláda daň mohla zaviesť, ešte nepadlo, dodal zdroj.