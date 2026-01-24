< sekcia Ekonomika
Čínski online predajcovia sú v Nemecku naďalej veľmi obľúbení
Autor TASR
Berlín 24. januára (TASR) - Čínski online predajcovia ako Temu, Shein alebo AliExpress sú naďalej veľmi obľúbení u spotrebiteľov v Nemecku. Každá pätnásta objednávka zadaná v minulom roku sa realizovala prostredníctvom jednej z hlavných ázijských platforiem, oznámilo vo štvrtok (22. 1.) Nemecké združenia pre elektronický obchod a zásielkový predaj (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, BEVH). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ázijskí predajcovia sa podľa údajov združenia podieľali takmer tretinou na celkovom raste trhu v online a zásielkovom maloobchode v Nemecku. Celkovo online predaj v Nemecku vytvoril v minulom roku tržby vo výške 83,1 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 3,2 % v porovnaní s rokom 2024. Oblečenie zostalo s odstupom najžiadanejšou produktovou kategóriou a zodpovedalo za takmer štvrtinu celkového predaja.
Platformy čínskeho pôvodu mali vzhľadom na extrémne nízke ceny malý podiel na celkovom obrate, vďaka zvýšeniu o 27 % na 3,7 miliardy eur však rástli výrazne rýchlejšie ako širší trh, vysvetlila asociácia. Združenie poukázalo aj na rastúci online obchod s použitým tovarom, pričom predaj z druhej ruky tvoril v roku 2025 takmer 14 % celkového rastu. „Tento pozitívny trend môže pokračovať alebo sa dokonca zintenzívniť,“ zdôraznilo BEVH.
