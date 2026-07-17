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Čínski prepravcovia Air China a Hainan Airlines kupujú 95 lietadiel
Čínsky vlajkový letecký prepravca Air China uzavrel dohodu o kúpe 55 strojov Airbus za 12,44 miliardy USD pre seba a svoju dcérsku spoločnosť.
Autor TASR
Peking 17. júla (TASR) - Čínske letecké spoločnosti Air China a Hainan Airlines si od európskeho výrobcu Airbus objednali 95 lietadiel v celkovej hodnote viac ako 17 miliárd USD (14,83 miliardy eur). Vyplýva to z oznámení, ktoré burze cenných papierov v Šanghaji predložili obaja dopravcovia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Čínsky vlajkový letecký prepravca Air China uzavrel dohodu o kúpe 55 strojov Airbus za 12,44 miliardy USD pre seba a svoju dcérsku spoločnosť. Bude to 15 lietadiel Airbus A350-900 pre firmu Air China a 40 strojov z rodiny A320neo pre jej dcérsku spoločnosť Shenzhen Airlines. Lietadlá majú dodať v rokoch 2029 až 2032, uviedla spoločnosť Air China. Dodala, že Airbus pri oboch nákupoch urobil „významné cenové ústupky“.
Spoločnosť Hainan Airlines, ktorá má jednu z najväčších flotíl v Číne, uviedla, že sa dohodla na kúpe 40 lietadiel Airbus A320neo za sumu maximálne 5,36 miliardy USD. Dodanie lietadiel je naplánované na roky 2028 až 2032.
V apríli spoločnosť China Southern Airlines oznámila, že si objednala 137 lietadiel Airbus A320neo s jednou uličkou v katalógovej hodnote 21,4 miliardy USD a v marci spoločnosť China Eastern Airlines informovala, že podpísala zmluvu o kúpe 101 lietadiel Airbus A320neo, ktorých hodnota je 15,8 miliardy USD.
Európsky letecký gigant plánuje v tomto roku zákazníkom dodať 870 komerčných lietadiel, čím by prekonal svoj rekord 863 lietadiel z roku 2019.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Čínsky vlajkový letecký prepravca Air China uzavrel dohodu o kúpe 55 strojov Airbus za 12,44 miliardy USD pre seba a svoju dcérsku spoločnosť. Bude to 15 lietadiel Airbus A350-900 pre firmu Air China a 40 strojov z rodiny A320neo pre jej dcérsku spoločnosť Shenzhen Airlines. Lietadlá majú dodať v rokoch 2029 až 2032, uviedla spoločnosť Air China. Dodala, že Airbus pri oboch nákupoch urobil „významné cenové ústupky“.
Spoločnosť Hainan Airlines, ktorá má jednu z najväčších flotíl v Číne, uviedla, že sa dohodla na kúpe 40 lietadiel Airbus A320neo za sumu maximálne 5,36 miliardy USD. Dodanie lietadiel je naplánované na roky 2028 až 2032.
V apríli spoločnosť China Southern Airlines oznámila, že si objednala 137 lietadiel Airbus A320neo s jednou uličkou v katalógovej hodnote 21,4 miliardy USD a v marci spoločnosť China Eastern Airlines informovala, že podpísala zmluvu o kúpe 101 lietadiel Airbus A320neo, ktorých hodnota je 15,8 miliardy USD.
Európsky letecký gigant plánuje v tomto roku zákazníkom dodať 870 komerčných lietadiel, čím by prekonal svoj rekord 863 lietadiel z roku 2019.
(1 EUR = 1,1467 USD)