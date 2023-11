Čínski turisti sa vracajú do Londýna, ale míňajú dramaticky menej

Londýn 18. novembra (TASR) - Čínski turisti sa po zrušení cestovných obmedzení vracajú do Londýna, ale míňajú dramaticky menej ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa spoločnosti New West End Company, ktorá zastupuje obchody a hotely v rušnej londýnskej štvrti, turisti si čoraz viac uvedomujú, že Spojené kráľovstvo už po brexite neponúka refundáciu dane z pridanej hodnoty (DPH), a tak míňajú inde v Európe. Znamená to, že aj keď počet návštevníkov britského hlavného mesta stúpa, tržby s ním nedržia krok.



Konkrétne počet čínskych návštevníkov Londýna bol v septembri 2023 už len o 2 % nižší ako v roku 2019, ale ich výdavky klesli o 58 %, uviedla New West End Company. Celkovo sa rozdiel medzi počtom zahraničných návštevníkov a ich výdavkami v hlavnom meste v porovnaní s rokom 2019 zvýšil z jedného percentuálneho bodu v 1. štvrťroku na 31 percentuálnych bodov v 3. kvartáli 2023.



Absencia možnosti požiadať o vrátenie DPH je hlavnou nevýhodou v súťaži o prilákanie zahraničných návštevníkov, ktorí veľa utrácajú, domnieva sa Michael Ward, generálny riaditeľ luxusného obchodného domu Harrods.



Tri štvrtiny zahraničných návštevníkov uviedli, že by minuli viac, keby si mohli nárokovať späť DPH vo výške 20 % za svoje nákupy. Návštevníci z krajín mimo Európskej únie (EÚ) mohli požiadať o vrátenie DPH do januára 2021, keď platnosť tejto politiky vypršala.



Maloobchodníci sa dožadujú zmeny. Parlament o tom diskutoval v septembri, pričom vyzval vládu, aby zadala nezávislé preskúmanie.



Centrum pre ekonómiu a podnikový výskum odhaduje, že ukončenie refundácie DPH prináša Spojenému kráľovstvu stratu v prepočte zhruba 12 miliárd eur na hrubom domácom produkte a tiež stratu dvoch miliónov návštevníkov ročne.



Absencia tohto opatrenia bráni rastu a ovplyvňuje výdavky, skonštatovala Dee Corsiová, riaditeľka spoločnosti New West End Company.



"Zatiaľ čo v Spojenom kráľovstve sa turisti obmedzujú, kontinentálna Európa z toho ťaží," dodala.