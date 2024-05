Čínski výrobcovia elektromobilov pokračujú v expanzii do Európy

Paríž 25. mája (TASR) - Čínski výrobcovia elektromobilov pokračujú v agresívnej expanzii do Európy aj napriek hrozbe zavedenia vysokých ciel na ich dovoz. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Čínska automobilka Nio tento týždeň otvorila showroom v holandskom Amsterdame, zatiaľ čo Xpeng minulý týždeň uviedol svoje športovo-úžitkové vozidlá (SUV) G9 a G6 na trh vo Francúzsku. Xpeng vystavoval jeden zo svojich modelov aj na konferencii VivaTech v Paríži, kde jedno zo svojich vozidiel predviedla aj ďalšia čínska automobilky BYD.



Tieto marketingové aktivity čínskych výrobcov prichádzajú v čase prebiehajúceho vyšetrovania Európskej komisie (EK) týkajúceho sa dotácií poskytovaných výrobcom elektrických vozidiel v Číne. Výsledok vyšetrovania by mohol viesť k zavedeniu ciel na dovoz čínskych elektromobilov.



Spojené štáty už prijali opatrenia na ochranu svojich výrobcov pred lacnou čínskou konkurenciou. Administratíva prezidenta Joea Bidena zvýšila clá na dovoz elektromobilov z Číny z 25 % na 100 %.



Čínski výrobcovia elektromobilov agresívne expandujú do zahraničia. Snažia sa totiž konkurovať Tesle Elona Muska na medzinárodnej úrovni, ale chcú si aj získať náskok pred tradičnými automobilkami, ktoré v oblasti elektrických áut zatiaľ len dobiehajú.



Mnohé automobilky sa obávajú cenovej vojny. BYD má v ponuke vozidlo s názvom Seagull, malý plne elektrický hatchback, ktorého cena sa začína na 69.800 CNY, čo je menej ako 10.000 eur. Schopnosť čínskych firiem uvádzať na trh lacné autá by mohla vytvoriť tlak na tradičné automobilky, ktoré takýmto cenám zatiaľ nedokážu konkurovať.



Výroba elektrických áut zaznamenala v posledných rokoch v Číne prudký rozmach vďaka vládnym stimulom a podpore, čo znepokojilo politikov v Európe a USA.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire na otázku CNBC o možných clách nepotvrdil, že EÚ pripravuje takéto opatrenia. Dodal však, že EÚ bude chrániť svoj priemysel a "zabezpečí, aby na medzinárodnej scéne existovali rovnaké podmienky".



Nie všetci hráči na trhu s elektrickými vozidlami však clá vítajú. Napríklad šéf Tesly Elon Musk sa vyhlásil, že je proti clám na dovoz čínskych elektromobilov. "Ani Tesla, ani ja sme o tieto clá nežiadali," uviedol Musk. Ešte v januári však varoval, že sú potrebné obchodné bariéry, inak Čína "zničí väčšinu ostatných automobiliek na svete".