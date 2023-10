Čínski výrobcovia elektromobilov sa pripravujú na útok na európsky trh

Madrid 28. októbra (TASR) - Názvy SAIC, Geely, BYD a Great Wall Motors sú medzi širokou verejnosťou takmer neznáme, vyvolávajú však obavy európskych gigantov automobilového priemyslu. Považujú ich za predvoj masívnej vlny áut vyrobených v Číne, najmä elektrických vozidiel, ktoré vstupujú na európsky trh. TASR o tom informuje na základe článku denníka El País.



Čína sa už stala lídrom na trhu s elektromobilmi vďaka pokroku na obrovskom domácom trhu, na ktorom sa minulý rok predalo 5,4 milióna kusov. MG, Volvo, Polestar a samotný BYD sú len hŕstkou značiek, ktoré mieria na tzv. starý kontinent.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred niekoľkými týždňami oznámila, že Brusel začal vyšetrovať, či čínski výrobcovia elektromobilov nevyužívajú štátne dotácie. To by mohlo viesť k zavedeniu ciel.



Podiel čínskych automobilov na európskom trhu ako celku je podľa Schmidt Automotive Research stále nízky (2,8 % za prvých sedem mesiacov roka), v sektore elektrických áut sa však už zvýšil na 8,2 %. Práve tento sektor je považovaný za budúcnosť automobilového priemyslu na kontinente, ktorý chce postupne ukončiť predaj spaľovacích vozidiel do roku 2035. Podľa Schmidt Automotive Research v rámci elektrických áut sa značka MG, ktorú vlastní SAIC, v roku 2023 umiestnila pred poprednými európskymi značkami, ako sú Peugeot, Renault a Škoda.



Ázijským automobilkám sa podarilo vyrobiť špičkové vozidlá za konkurencieschopnú cenu a zároveň si zabezpečili hodnotový reťazec, vrátane surovín, ktorý im poskytuje konkurenčnú výhodu nad súpermi.



"Čínske autá sú konkurencieschopné nie preto, že dostávajú pomoc, ale preto, že majú tri alebo päť rokov náskok pred európskymi a to im umožňuje vyrábať lacnejšie autá," uviedol európsky manažér, ktorý pozná automobilový priemysel v Európe a Číne.



Profesor Pedro Nueno, ktorý je čestným prezidentom China Europe International Business School a odborníkom na čínsky automobilový priemysel, vysvetľuje, že "Európania a Američania videli v Číne príležitosť a išli tam vyrábať a teraz je logické, že aj Číňania chcú ísť do sveta predávať." Naráža na príchod zahraničných výrobcov po otvorení sa čínskeho trhu firmám z iných krajín pod podmienkou, že s miestnymi partnermi vytvorí aliancie.



Čínska vláda si už v roku 2000 uvedomila potenciál elektrických áut, a to na získanie vedúceho postavenia svojho priemyslu pri výrobe automobilov a tiež na ukončenie závislosti od ropy. Spustila tak rôzne plány na podporu elektrických vozidiel. Cieľom bolo vyrábať v roku 2025 tri milióny elektrických áut ročne, aby získali 20-% podiel na trhu. Tento cieľ sa však podarilo dosiahnuť už v roku 2022. Medzitým v Európe dosahuje registrácia plne elektrických vozidiel sotva 12 %.



"Chcú mať najväčší trh, aby mohli viac investovať do vývoja a ponuky produktov a podarilo sa im vytvoriť slušné modely za rozumné ceny. Ak máte dobrý produkt, tento produkt je globálny a je logické, že chcú vstúpiť do Európy," poznamenal Nueno.



Čínski výrobcovia sa najprv presadili v rozvíjajúcich sa ekonomikách Ázie, Blízkeho východu a Latinskej Ameriky. Teraz sa priemysel pripravuje na útok na starý kontinent, ktorý je náročnejší, ale tiež ziskovejší.