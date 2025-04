Soul 24. apríla (TASR) - Čínski zákazníci spoločnosti Boeing odmietajú prevziať nové lietadlá, ktoré si objednali. Uviedol to v stredu (23. 4.) generálny riaditeľ amerického výrobcu lietadiel Kelly Ortberg. Za dôvod označil colnú vojnu medzi Washingtonom a Pekingom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína je jedinou krajinou, kde Boeing čelí tomuto problému, dodal Ortbertg. Spoločnosť podľa neho dotknuté lietadlá presmeruje na iných zákazníkov, ktorí majú záujem o skoršie dodávky v prostredí celosvetového nedostatku nových komerčných lietadiel. Boeing mal v Číne pripravené na dodanie tri lietadlá a dve z nich sa už vrátili do Seattlu, pretože čínske aerolínie, ktoré si lietadlá objednali, ich vzhľadom na clá odmietli prevziať, uviedol Ortberg.



Pred colnou ofenzívou amerického prezidenta Donalda Trumpa sa s komerčnými lietadlami na celom svete obchodovalo bez cla na základe medzinárodnej dohody o civilnom letectve z roku 1979. Čínske letecké spoločnosti, ktoré si prevezmú lietadlá Boeing, by však teraz mohli tvrdo zasiahnuť odvetné clá, ktoré Peking uvalil na dovoz amerického tovaru, upozornila agentúra Reuters.



Trhová hodnota nového modelu Boeing 737 MAX je približne 55 miliónov amerických dolárov (48,18 milióna eur). Čína zodpovedá za približne 10 % nevybavených dodávok komerčných lietadiel, uviedol finančný riaditeľ Boeingu Brian West. Boeing podľa neho plánoval dodať do Číny do konca tohto roka okolo 50 nových lietadiel a teraz posudzuje možnosť predaja 41 už vyrobených alebo rozpracovaných lietadiel iným zákazníkom.



(1 EUR = 1,1415 USD)